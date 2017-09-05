Düzce'de traktör devrildi : 1 ölü

DÜZCE (AA) - Düzce'de devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Cumayeri ilçesi Ordulu Karadere köyünde yaşayan Hasan Yıldırım (71), traktörüyle köyün dağlık bölümünde bulunan fındık bahçesine gitti.
Burada toplanan fındıkları römorka yükleyen Yıldırım'ın kullandığı traktör, dönüş yolunda yaklaşık 25 metrelik şarampole yuvarlandı.
Çevredekilerin yardımı ile bulunduğu yerden çıkarılan yaşlı adam, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ambulansına alınarak Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yıldırım, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.