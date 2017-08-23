Düzce'de uyuşturucu operasyonu

DÜZCE (AA) - Anadolu Otoyolu'nda durdurulan şüpheli araçta 11 kilo 400 gram eroin yakalandı, olayla ilgili gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, otoyolun Kaynaşlı gişelerinde şüphelenilen bir aracı durdurdu.
Arama yapan ekipler, aracın bölmelerine gizlenmiş 15 adet pet şişe içerisinde toplam 11 kilo 400 gram eroin maddesi ele geçirdi.
Gözaltına alınan aracın sürücüsü, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece, "uyuşturucu madde imal ve ticareti yapmak" suçlamasıyla tutuklandı.