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Düzce'de uyuşturucu operasyonu

- Kentte uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 kişiden 1'i tutuklandı

Düzce'de uyuşturucu operasyonu

DÜZCE (AA) - Düzce'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 kişiden 1'i tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren Jandarma Alay Komutanlığı ekipleri, kentte uyuşturucu sattığı tespit edilen 3 kişiyi takibe aldı.

Daha sonra belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden , çıkarıldığı mahkemece "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

Diğer şüpheliler ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

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DüzceJandarma
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