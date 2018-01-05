Düzce'de uyuşturucu operasyonu

DÜZCE (AA) - Düzce'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 kişiden 1'i tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren Jandarma Alay Komutanlığı ekipleri, kentte uyuşturucu sattığı tespit edilen 3 kişiyi takibe aldı.
Daha sonra belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 3 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden , çıkarıldığı mahkemece "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.
Diğer şüpheliler ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.