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Düzce'de zincirleme trafik kazası: 8 yaralı

-Düzce'de 4 otomobilin karştığı zincirleme trafik kazasında 8 kişi yaralandı

Düzce'de zincirleme trafik kazası: 8 yaralı

DÜZCE (AA) - Düzce'de 4 otomobilin karıştığı zincileme kazada 8 kişi yaralandı.

Özlem Öksüz idaresindeki 34 PD 7295 idaresindeki otomobil, D-100 karayolu Kapıcı sapağı ışıklı kavşakta bekleyen önce Nazmi Caferoğlu yönetimindeki 81 KB 499 otomobile daha sonra İsmail Hakkı Aslantaş idaresindeki 81 FC 262 plakalı otomobile son olarak da Cengiz Özkan idaresindeki MK CO 81 yapancı plakalı otomobile çarptı.

Meydana gelen kazada Özlem Öksüz, İsmail Hakkı, Tülay, Mustafa Aslantaş, Caner, Selin Özkan ve henüz ismi öğrenilemeyen 2 kişi yaralandı.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ambulanslarına alınan yaralılar, Düzce Atatürk Devlet ve Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniye kısa süreliğine kapanan yolda trafik akışı jandarma ve polis ekiplerinin kontrolü altında alt yoldan sağlandı. Yolda araç trafiği, kaza yapan araşların kaldırılmasının ardından normale döndü.

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Anahtar Kelimeler:
DüzceKazaZincirleme Trafik Kazası
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