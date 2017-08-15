DÜZCE (AA) - Düzce Üniversitesi (DÜ) Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi bünyesinde açılması planlanan Ziraat Fakültesi Uygulama Merkezi için toplantı yapıldı.

Merkezin kurulacağı Köprübaşı Ömer Efendi köyünde gerçekleştirilen toplantıya, Düzce Valisi Zülkif Dağlı, DÜ Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, DÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İlhan Genç, Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Murat Caymaz, akademisyenler ve vatandaşlar katıldı.

Vali Dağlı, burada yaptığı konuşmada, 4 yıl önce üniversite bünyesinde açılan Ziraat Fakültesi'ne, böyle bir merkezin kazandırılması için geç bile kalındığını söyledi.

Dağlı, "Neresinden başlarsak yine de kardır. Bu girişim, üniversitemiz için de özellikle köyümüz ve köylülerimiz için de son derece faydalı olacak. Bu çalışma iki taraf için de çok güzel olacak. Bu öneri geldiği zaman bunun kesinlikle kaçırılmaması gereken bir öneri olduğunu söyledim. Hatta geç kalınmış bir girişim olduğunu düşünüyorum. Hayırlı, uğurlu olsun." diye konuştu.

DÜ Rektörü Prof Dr. Nigar Demircan Çakar da faaliyete geçirilmesi planlanan Ziraat Fakültesi Uygulama Merkezi'nin çok yönlü bir değer olduğunu belirtti.

Kurulacak merkezin bölge ve ülke için çalışacağını kaydeden Çakar, şunları söyledi:

"Kurmayı planladığımız merkez, hem bu köye hem Batı Karadeniz Bölgesi'ne hem de tüm Türkiye'ye fayda sağlayacak. Batı Karadeniz Bölgesi ziraatın vazgeçilmez olduğu topraklar. Buranın toprağı çok bereketli. Biz de bu bereketin üzerine bilimsel olarak nasıl çalışmalar yaparız diye düşünüyoruz. Bu merkezin gerekliliği tüm çiftçiler içindir. Merkezimiz Karadeniz Bölgesi'ne fayda sağlayacak. Buradaki çalışmalar özellikle fındık, mısır ve diğer yöresel değerler üzerinde olacak."

Çakar, merkezin kurulum çalışmalarının hızlandırıldığını da sözlerine ekledi.