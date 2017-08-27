Düzce'deki arazi anlaşmazlığı tartışması

DÜZCE (AA) - Düzce'de çıkan arazi anlaşmazlığı tartışmasında 57 yaşındaki kişiyi silahla yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Yığılca ilçesi Gökçeağaç köyünde, arazi anlaşmazlığından çıktığı öne sürülen tartışmada, 57 yaşındaki Ö.Ç'yi tüfekle yaralayan A.K. jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
A.K. çıkarıldığı mahkemece "ateşli silahla adam öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
- Olay
Aralarında arazi anlaşmazlığı olduğu iddia edilen A.K. ve Ö.Ç. Yığılca ilçesi Gökçeağaç köyünde tartışmış, çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle birlikte A.K. tüfekle Ö.Ç'yi yaralamıştı. A.K. olayın ardından dün gözaltına alınmıştı.