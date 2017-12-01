Düzce'deki cinayet

DÜZCE (AA) - Düzce'de birlikte yaşadığı kişi tarafından öldürülen kadın defnedildi.
Azime Kocaman'ın cenazesi, yakınları tarafından Düzce Atatürk Devlet Hastanesi morgundan alınarak Yığılca ilçesindeki babaevine getirildi.
Cenaze, helallik alınmasının ardından Güney Camisi'ne götürüldü.
Kocaman'ın cenazesi, burada ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından aile mezarlığında toprağa verildi.
Önceki gün, Şerefiye Mahallesi Cumhuriyet Sokak'ta Azime Kocaman ile birlikte yaşadığı öne sürülen C.U. arasında tartışma çıkmıştı. Kavgada C.U'nun tabancayla vurduğu Kocaman, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. C.U'nun yakalandığı olayla ilgili çiftin 1 yaşındaki bebeği ise koruma altına alınmıştı.