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Düzce'deki uyuşturucu operasyonu

DÜZCE (AA) - Düzce'de faaliyet gösteren ilaç fabrikasından uyuşturucu niteliği taşıyan bir maddenin çalınmasına ilişkin gözaltına alınan 3'ü fabrika çalışanı 7 şüpheli adliyeye sevk edildi.Alınan bilgiye göre, kentte ilaç üretimi...

Düzce'deki uyuşturucu operasyonu

DÜZCE (AA) - Düzce'de faaliyet gösteren ilaç fabrikasından uyuşturucu niteliği taşıyan bir maddenin çalınmasına ilişkin gözaltına alınan 3'ü fabrika çalışanı 7 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, kentte ilaç üretimi yapan fabrikada yöneticilerin, uyuşturucu olarak kullanılan "Metamfetamin"in hammaddesi olan ve aynı zamanda ilaç yapımında da kullanılan "Pseudoefedrin" maddesinin eksik olduğunu fark etmesi üzerine başlatılan operasyonla Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan fabrikanın eski çalışanı K.U, fabrikada çalışan D.Z, M.L. ve K.R. ile onlara yardım eden Z.B, H.N. ve K.K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, adliyeye getirildi.

Bu arada, fabrikada daha önce çalışan K.U'nun malzemenin dışarı nasıl çıkarılacağını planladığı, D.Z, M.L. ve K.R'nin ise "Pseudoefedrin" maddesini malzeme çuvallarının içine gizleyerek dışarı çıkardığı, Z.B, H.N. ve K.K'nin yardımıyla da maddenin yurt dışına satılmaya çalışıldığının tespit ettiği bildirildi.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 8 Eylül'de düzenlenen operasyonda şüpheliler K.U, D.Z, M.L, K.R, Z.B, H.N. ve K.K. gözaltına alınmıştı. Operasyonda, 20 kilogram "Pseudoefedrin" maddesi, yüklü miktarda para ile 2 ruhsatsız silah ele geçirilmişti.


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Anahtar Kelimeler:
DüzceUyuşturucu
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