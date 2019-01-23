Düzce'den AB ülkelerine fındık ihracatı

DÜZCE (AA) - Düzce'den Avrupa Birliği (AB) ülkelerine 2018'in Aralık ayında yaklaşık 970 ton iç fındık ihracatı yapıldığı bildirildi.

Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, aralık ayındaki tarımsal faaliyetlerin verileri paylaşıldı.

Ülke genelinde fındık üretimi ve ihracatı konusunda Düzce'nin önemli bir yere sahip olduğu vurgulanan açıklamada, kentin aralık ayı ihracatının büyük bir bölümünü, işlenmiş iç fındığın oluşturduğu belirtildi.

Kentte, geçen yıl ağustos ayında başlayan fındık hasadının, eylül ayı ortalarında sona erdiği ve ürünün halen pazara inmeye devam ettiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:



"Ağustos ayından bu yana işlenmiş iç fındık ihracatı devam etmektedir. Müdürlük verilerine göre aralık ayında ise pazara inen üründen 970 ton işlenerek, iç fındık şeklinde Avrupa Birliği ülkelerine ihraç edildi."