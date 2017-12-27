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Düzce'den Haleplilere kışlık yardım

- Düzce'den Haleplilere 2 tır dolusu kışlık giysi ve gıda malzemesi gönderildi

Düzce'den Haleplilere kışlık yardım

DÜZCE (AA) - Beşir Derneği tarafından hazırlanan kışlık yardım malzemesi taşıyan 2 tır, Halep'e doğru yola çıktı.

Derneğin Düzce Şubesi tarafından hazırlanan kışlık giysi ile un, pirinç ve ihtiyaç malzemesi yüklü 2 tır, dualar eşliğinde derneğin Halep'te bulunan kamplardaki fırın ve aşevlerine gönderildi.

Bölgede bulunan gözlemcilerden alınan ihtiyaç listesine göre hazırlanan yardımlar arasında, kış koşulları ve bölgedeki soğuk hava göz önüne alınarak çocuk, genç ve yaşlı olarak ayrılan mont, bot, eldiven ve battaniyeler de yer aldı.

- "Yardımları, mazlum ve mağdur coğrafyalara ulaştırıyoruz"

Derneğin Batı Karadeniz Bölge Müdürü Ertuğrul Baygın, tırları uğurlama töreninde gazetecilere yaptığı açıklamada, bölgede yaşanan saldırılarda binlerce insanın hayatını kaybettiğini anımsattı.

Beşir Derneği'nin, hayırseverlerden aldığı yardımları bölgedeki insanlara ulaştırdığını aktaran Baygın, şöyle konuştu:

"Bizler, hem Türkiye'de hem de dünyada 55 ülkedeki temsilciliklerimizle faaliyetlerimize devam ediyoruz. Türkiye'nin 254 noktasında bulunan derneklerimizden aldığımız yardımları, mazlum ve mağdur coğrafyalara ulaştırıyoruz. Kilis ve Reyhanlı'da bulunan aşevinde günlük 20 bin kişiye sıcak yemek ikram ediliyor. 200 bin ekmek üreten fırınlarımızdan başta Halep, İdlib, Humus, Azez ve Trablus gibi Suriye'nin önemli bölgelerinde savaş mağdurlarına ulaşıyoruz."

Gıdadan giyime kadar her şeyin düşünülerek hazırlandığını anlatan Baygın, "Oradaki kardeşlerimizin sağlıktan giyime kadar pek çok ihtiyacını karşılamaya devam ediyoruz. Türkiye'de de yardıma muhtaç kardeşlerimize gıdadan barınma ihtiyaçlarına kadar hepsini, sipariş usulü ile aylık olarak karşılıyoruz." ifadelerini kullandı.

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