Düzce'den Yüksekova'daki terör mağduru ailelere yardım

HAKKARİ (AA) - Düzce Belediyesi, Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki terör mağduru 500 aileye gıda yardımında bulundu.

İlçe merkezine tırla getirilen yardım kolileri, mahallelerde Düzce Belediye Başkanı Mehmet Keleş ve beraberindekiler tarafından terör mağduru ailelere ulaştırıldı.

Terör saldırıları sonucu evlerin hasar gördüğü Cumhuriyet Mahallesi'nde incelemelerde bulunan Keleş, vatandaşlarla sohbet ederek, bazı ailelere nakdi yardımda bulundu, çocuklara oyuncak hediye etti.

Keleş, yaptığı açıklamada, ilçenin kalkınmasıyla ilgili güzel yatırımların başladığını ve çalışmaların yoğun şekilde sürdüğünü belirtti.

İlçeye kalabalık bir heyetle geldiklerini, ihtiyaç sahibi ailelere de yardım kolileri getirdiklerini ifade eden Keleş, şöyle konuştu:

"Çocuklarımız için oyuncak, gençler için futbol topu getirdik. Yardımları ailelerimize ulaştırdık. Evleri dolaşarak ailelerle sohbet ettik. Bu yardımlarımız hiç durmayacak. Uzun zamandır ve halen devam ediyoruz. Bölgeden gelen taleplere ve ihtiyaçlara göre yardım yapıyoruz. Spor kulübüne de destek sağladık. Gerek Düzce Belediyesinin ve çevredeki büyükşehir belediyelerinin kaynaklarından, gerekse Ankara'da özellikle İller Bankası kaynaklarından bölgenin imarıyla ilgili ciddi bir çalışma yürütüyoruz. Bu işleri bitireceğiz. İnsanlarımız daha rahat edecek inşallah."

Vatandaşlar da yardımlarından dolayı Düzce Belediyesine teşekkür etti.