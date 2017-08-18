Düzceli muhtarlardan

DÜZCE (AA) - Düzce'nin Akçakoca ilçesinde muhtarlar, fındık fiyatının çiftçilerin beklentisinin altında olduğunu savundu.

Akçakoca Muhtarlar Derneği önünde toplanan muhtarlar adına konuşan Balatlı Köyü Muhtarı Mehmet Çil, açıklanan fındık fiyatının çiftçileri memnun etmediğini söyledi.

Karadeniz Bölgesi'nde en önemli geçim kaynağının fındık olduğunu, fındığın fiyatının beklentilerinin altında olduğunu savunan Çil, "İçinden geçtiğimiz şu günlerde, fındık üreticileri olarak en önemli geçim kaynağımız olan fındığa, Bakanlıkça 10 lira fiyat biçilmesini kabul edilemez buluyoruz. Toprak Mahsulleri Ofisi'nin müdahale alımları ile üreticileri rahatlatacak bir fiyat belirlemesini beklerken, maalesef yapılan açıklamalarla fındık üreticisi bir kez daha kaderine terk edilmiştir." dedi.

Belirlenen fındık fiyatının gözden geçirilmesini istediklerini dile getiren Çil, şöyle devam etti:

"Biz burada sadece Akçakocalılar olarak değil, fındıktan geçimini sağlayan 4 milyon Karadenizli olarak bulunuyoruz. Devlet yetkilileri sesimizi duysun. Fındık alım fiyatını 10 lira olarak açıklayan Bakanlık, ancak fındığın maliyetini karşılayan bir rakam vermiştir. Bu durumda yıllardır bankalara borçlu olan fındık üreticisi sadece faizleri ödeyebilecek, ana para borçları altında inim inim inlemeye devam edecek."