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Düzce'nin yüksek kesimleri beyaza büründü

DÜZCE (AA) - Düzce'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkisini sürdürüyor.Gece saatlerinde başlayan ve sabah erken etkisini artıran kar yağışı, D-100 Karayolu'nun Bolu Dağı Düzce kesiminde bulunan Heyelan, Bakacak, Karanlıkdere...

Düzce'nin yüksek kesimleri beyaza büründü

DÜZCE (AA) - Düzce'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkisini sürdürüyor.

Gece saatlerinde başlayan ve sabah erken etkisini artıran kar yağışı, D-100 Karayolu'nun Bolu Dağı Düzce kesiminde bulunan Heyelan, Bakacak, Karanlıkdere ve Seymenler kesimiyle Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı, Kaynaşlı, Dipsizgöl, 1, 2 ve 3'üncü viyadükler üzerinde etkili oluyor.

Karayolları ekipleri de güzergahlarda kar küreme ve tuzlama çalışmasını sürdürüyor.

Kentin yüksek kesimleri olan Topuk, Güzeldere ve Kardüz yaylalarında da kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı. Trafik ekipleri, sürücüleri yakın takip, hatalı sollama ve aşırı hız yapmamaları konusunda uyardı.


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Anahtar Kelimeler:
DüzceKar Yağışı
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