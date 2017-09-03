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DÜZELTME - 1 Eylül tarihli "Ürdün Kralı'nın lüks yatı Marmaris'te" başlıklı haberimizi düzelterek yeniden yayımlıyoruz. Saygılarımızla. AA Lüks yat Sarafsa Marmaris'te

- Dünyanın en büyük 100 yatı arasında gösterilen 82 metre uzunluğundaki "Sarafsa" isimli mega yata, tankerlerle yaklaşık 300 bin litre akaryakıt ikmali yapıldı

DÜZELTME - 1 Eylül tarihli

MUĞLA (AA) - Dünyanın en büyük 100 yatı arasında gösterilen 82 metre uzunluğundaki ''Sarafsa'' adlı mega yat, Marmaris'e geldi.

Öğlen saatlerinde Marmaris Körfezi'ne giren yat, vatandaşların ve turistlerin meraklı bakışları altında Marmaris Limanı büyük iskeleye yanaştırıldı. Turistler, büyüklüğü ve lüks görüntüsüyle göz kamaştıran yatın önünde fotoğraf çektirdi.

Personelinin temizlik yaptığı yata, yakıt ve erzak ikmali gerçekleştirildi. Daha sonra limana çok sayıda akaryakıt tankeri giriş yaptı. Tankerlerle yata yaklaşık 800 bin lira değerinde 300 bin litre akaryakıt ikmali yapıldığı belirtildi.

Liman işletme yetkilileri, gerekli hazırlıkların tamamlanmasının ardından yatın Ege'nin koylarında mavi tura çıkacağını bildirdi.

Dünyanın en büyük 100 yatı arasında gösterilen 82 metre uzunluğundaki 4 katlı "Sarafsa"nın yerden ısıtmalı ve zemininin mermer döşemeli, musluklarının ise altın kaplama olduğu, yatta ayrıca jakuzi, spor odası, yemek salonu ve çalışma ofisi gibi bölümler bulunduğu belirtiliyor.

Yatta, 20 personel görev yapıyor.

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MarmarisMuğlaSarafsaYat
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