İSTANBUL (AA) - Evlerin iç alanlarında sunduğu inovatif çözümlerle "inovasyonda global bir model" rolü üstlenen Hafele, akıllı ve şık çözümleriyle her evi her bir farklı müşterinin beklentilerine uygun hale getirirken, yabancı yatırımcılar için de fark oluşturuyor.



Hafele açıklamasına göre, evlerin iç alanlarında oluşturduğu yenilikçi çözümlerle "inovasyonda global bir model" olan Hafele, konutun içinde yaşayacak olanların beklenti ve ihtiyaçlarına uygun hale getiren "Hafele Concept" sayesinde konut alıcılarıyla empati kuruyor, ihtiyaçları en doğru şekilde analiz ediyor ve çözümlerini bu yönde geliştiriyor.



Tasarım ve teknoloji birlikteliği bir yandan evlerin her alanına girerken, diğer yandan hem daha verimli kullanılan alanlar sunarken hem de yaşam alanlarına çok daha insani bir yapı kazandırıyor.



Açıklamaya göre, son dönemde konut sektöründe payı hızla artmakta olan yabancı yatırımcılar da Hafele’nin odak noktaları arasında. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre 2018 yılında yabancılara konut satışı 2017 yıl sonuna göre yüzde 78,4 artarak 40 bin adede ulaştı. Böylece yabancıya konut satışında tüm zamanların rekoru kırılmış oldu. 2019’da bu rakamın 50 bine ulaşacağı öngörülüyor.



Gayrimenkul sektörü için online data ve analiz sunan REIDIN ile Gayrimenkul ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği (GYODER) tarafından gerçekleştirilen Yeni Konut Fiyat Endeksi araştırması ise, yabancı yatırımcıların yeni konutlarda ağırlıklı olarak 3+1 daireleri tercih ettiğini ortaya koyuyor.



Döviz avantajı nedeniyle, yabancılar ABD’de bir konutu 450 bin dolara, İngiltere’de 500 bin pounda alırken; Türkiye’de 150 bin dolara alabiliyor. Bir diğer önemli unsur da, yabancıların ev alırken, çoğu zaman eşyalı almayı tercih etmeleri. Eşyalar için yaptıkları harcama ise yılda 4,5 milyar doların üzerine çıkıyor.





- "Yabancılar, markalı konutları daha fazla tercih ediyor"





Açıklamada konuya ilişkin görüşlerine yer verilen Hafele Türkiye ve Bölge Ülkeler İcra Kurulu Başkanı Hilmi Uytun, "Konut sektöründe son dönemde yabancı yatırımcıların hızla arttığını izliyoruz. Yabancılar, markalı konutları daha fazla tercih ediyorlar. Ortadoğuluların tercihleri büyük evler olurken, Avrupalılar büyük evler yerine, küçük ve işlevsel alanlara sahip olan ev tiplerine yöneliyorlar ve bu tip evler daha hızlı satılıyor. Bu nedenle küçük evlerin kullanım alanlarının verimli hale getirilmesi en kritik konulardan biri olarak ön plana çıkıyor." değerlendirmesinde bulundu.



Bu ihtiyacı karşılayabilmek için özellikle Hafele Concept kapsamında oldukça önemli projeler gerçekleştirdiklerini belirten Uytun, “Her köşesi hayata hizmet eden evler’ konseptini geliştirdik. Bu çözümler, ev sahiplerine yaşam alanlarında hem kolaylık hem de konfor sağlıyor. Bugün rekabetin son derece sertleştiği konut sektöründe, projeler neredeyse hepsi aynı sosyal imkanları, tesisleri ya da çevre düzenlemelerini sunuyor. Bu nedenle sektörde farklılaşmak için en önemli konu, evlerin iç alanlarında yaratılacak zekice çözümler." ifadelerini kullandı.



