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DÜZELTME - "İran'da 3 istihbaratçı öldürüldü" başlıklı haberimizin giriş paragrafında sehven "Rejim karşıtı gösterilerde" ifadesi yazılmıştır. Haberimizi "İran-Irak sınır bölgesindeki çatışmada" şeklinde düzelterek yeniden yayımlıyoruz. Saygılarımızla AA

İSTANBUL (AA) - İran-Irak sınır bölgesindeki çatışmada İran istihbarat teşkilatına mensup 3 kişinin öldürüldüğü bildirildi.Mehr Haber Ajansı'na göre, Devrim muhafızları tarafından yapılan açıklamada, Batı Azerbaycan eyaletine...

DÜZELTME -

İSTANBUL (AA) - İran-Irak sınır bölgesindeki çatışmada İran istihbarat teşkilatına mensup 3 kişinin öldürüldüğü bildirildi.

Mehr Haber Ajansı'na göre, Devrim muhafızları tarafından yapılan açıklamada, Batı Azerbaycan eyaletine bağlı Irak sınırındaki Piranşehr kenti kırsalında "devrim karşıtlarıyla" çıkan çatışmada istihbarat birimine bağlı 3 kişinin hayatını kaybettiği ifadelerine yer verildi.

İranlı yetkililer, ülkenin batı sınır bölgesinde faaliyet gösteren bazı terörist ve silahlı gruplar için "devrim karşıtı" nitelemesi kullanıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Batı Azerbaycan EyaletiIranIstihbaratçıöldüPiranşehr Kenti
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