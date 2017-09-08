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DÜZELTME -"Moğolistan'da hükümet feshedildi" haberimizin 2. ve 3. paragraflarını düzelterek yeniden yayımlıyoruz. Saygılarımızla. AA

Moğolistan'da hükümet feshedildi

DÜZELTME -

ULANBATUR (AA) - Moğolistan'da parlamentoda yapılan oylamayla, Başbakan Jargaltulga Erdenebat hükümeti feshedildi.

Parlamentoda yapılan oylamadan hakkında yol ve diğer projeler için hükümet sözleşmelerini siyasi ilişkileri aracılığıyla kötüye kullandığı iddiasıyla suçlanan Başbakan Erdenebat ve kabinesinin görevden alınması kararı çıktı.

Oylamaya parlamentodaki 76 milletvekilinden 73'ü katıldı. 42 milletvekili, oylamada hükümetin feshedilmesi için oy kullandı.

Muhalefetteki Demokrat Parti Milletvekili Batzandan Jalbasuren, hükümetin yolsuzlukla mücadelede başarısız olduğunu belirterek, Başbakan Erdenebat'ı "hırsızlıkla" itham etti.

Parlamentonun 45 gün içinde yeni bir başbakan ve kabine ataması bekleniyor. Mevcut kabine bu süre içerisinde görevini sürdürecek.

Moğolistan'da iktidardaki Halk Partisinden (MPP) 30 parlamenter, yaptıkları ortak açıklamada, Erdenebat'ın yaklaşık 328 milyon dolar değerinde yedi sözleşme imzalayarak parlamento prosedürünü ihlal ettiğini ileri sürerek, Başbakanı istifaya çağırmıştı.

Geçen yıl göreve gelen Erdenebat, 7 Temmuz'daki cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde iktidar partisi adayı için oy toplamak amacıyla çocuklu ailelere milyonlarca dolar dağıtmakla da suçlanıyor.

Moğolistan'da 7 Temmuz'da düzenlenen cumhurbaşkanlığı seçimlerini, muhalefetteki Demokratik Partinin (DP) adayı iş adamı Khaltmaa Battulga kazanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Başbakan Jargaltulga ErdenebatMoğolistan
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