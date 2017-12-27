GİRESUN (AA) - Doğu Karadeniz Projesi Bölgesi Üniversiteler Birliği (ÜNİ-DOKAP) Dönem Başkanlığı, Ondokuz Mayıs Üniversitesine (OMÜ) devredildi.

DOKAP binasında 10 üniversite rektörünün katıldığı törende, ÜNİ-DOKAP Dönem Başkanı olan Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Baykal, görevini OMÜ Rektörü Prof. Dr. Sait Bilgiç'e devretti.

DOKAP Başkanı Ekrem Yüce, törende yaptığı konuşmada, kalkınmanın adeta lokomotifi niteliğinde olan üniversitelerin gerçekleştireceği çalışmaların etkisinin ülkenin kalkınma çabalarına da olumlu yönde etki edeceğini söyledi.

DOKAP'ın kurulduğu günden bu yana farklı alanlarda gerçekleştirdiği birçok çalışmada üniversitelerle iletişim halinde olduğunu dile getiren Yüce, birçok projeyi de üniversitelerle birlikte hayata geçirdiğini aktardı.

Yüce, DOKAP'ın eylem adımlarıyla ilgili üniversitelere proje fikri çağrısında bulunulduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Bu kapsamda üniversitelerimizin yoğun ilgi ve alakaları eşliğinde, DOKAP Eylem Planı'nda bulunan 34 eylem adımı kapsamında 115 proje teklifi DOKAP Bölgesi Üniversiteler Birliği'ne iletilmiştir. Bu doğrultuda Stratejik Planlama Kurulu, gelen proje tekliflerini değerlendirerek 8 konu başlığında proje çalışma gruplarının oluşturulmasına karar vermiştir."

Yüce, alınan karar gereği çalışma konularının tartışmaya açılması ve bu doğrultuda oluşacak çalışma gruplarının belirlenmesi amacıyla gerçekleştirilen "Bölge İçin Proje Çalıştayı"nda 8 konu başlığında 13 çalışma grubu oluşturulduğunu söyledi.

Çalışma grubunun DOKAP'ın koordinasyonunda hazırladığı projelerin 2018 Yılı Yatırım Programına teklif edildiğini anlatan Yüce, böylelikle DOKAP Bölgesi Üniversiteler Birliğinin kuruluş felsefesini oluşturan akademik altyapı ve birikimin, kalkınma politikaları ve çabalarına yansıması hedefi doğrultusunda önemli bir adım atıldığını ifade etti.

Yüce, böylelikle ilerleyen dönemler için, bölge adına önem arz eden birçok konuda, akademik tabanlı proje havuzu oluşturulduğunu belirterek, bu durumun DOKAP Üniversiteler Birliği'nin, temel hedefi olan akademik birikimin kalkınma çalışmalarına katılması konusunda güzel bir örnek teşkil ettiğini söyledi.

KTÜ Rektörü Baykal ise başkanlık devrinin hayırlı olması ve güzel hizmetlerin yapılmasını temenni etti.

OMÜ Rektörü Bilgiç ise birliğin kuruluşunda görev yapan KTÜ'nün Türkiye'nin köklü üniversitelerinden biri olduğuna işaret ederek, "ÜNİ-DOKAP'ın KTÜ başkanlığında başlamış olması şans. Bugün biz bu görevi devraldık, çok güzel bir şekilde başlayan bu birlikteliği aynı şekilde ve daha da katlanarak devam ettireceğiz, güzel sonuçlar elde etmeye çalışacağız." diye konuştu.

Törene, Giresun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Coşkun, Gümüşhane Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Halil İbrahim Zeybek, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Bilgin, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin, Ordu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tarık Yarılgaç, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun ve Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Tilki de katıldı.