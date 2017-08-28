DÜZELTME 21 Ağustos tarihli

YENİ DELHİ (AA) - Bangladeş'te 2000 yılında Başbakan Şeyh Hasina'yı öldürme planı yapmaktan suçlu bulunan 10 kişiye idam cezası verildi.
Hakim Mümtaz Begüm, başkent Dakka'da görülen davada, yasaklı İslami Cihad Hareketi üyesi 10 militanın, Hasina'ya suikast planından kurşuna dizilerek öldürülmesine hükmetti.
Bangladeş'te 2000 yılında Hasina'nın, ülkenin güneyindeki Kotalipara kentinde üniversite kampüsünde yapacağı mitingden bir gün önce bölgede 2 bomba bulunmuştu. Savcılar, bombaların, idama mahkum edilen bu 10 kişi tarafından yerleştirildiğini savunuyordu.
Savunma avukatları, kararın temyize götürüleceğini açıkladı.
Bangladeş makamları, İslami Cihad adlı yapıyı terör örgütü olarak niteliyor.