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DÜZELTME "İngiltere'den siber savunma uyarısı" başlıklı haberimizin spotunda ve ilk paragrafında yer alan "Dışişleri Bakanı" ifadesi "Savunma Bakanı" şeklinde düzeltilmiştir. Haberimizi düzelterek yeniden yayımlıyoruz. Saygılarımızla. AA

İngiltere'den siber savunma uyarısı - İngiltere Savunma Bakanı Fallon: - "NATO'nun kendisini siber dünyada da havada, karada ve denizde olduğu gibi etkin bir şekilde savunması gerekiyor ki siber silahları kullananlar bunun bir bedeli olacağını bisinler"

DÜZELTME

LONDRA (AA) - İngiltere Savunma Bakanı Michael Fallon NATO’nun kendisini havada, karada ve denizde olduğu gibi siber dünyada da etkin bir şekilde savunması gerektiğini bildirdi.

İskoçya’daki St. Andrew Üniversitesi’nde bir konuşma yapan Fallon, Rusya’yı hedef alarak, bu ülkenin Batı ülkelerine karşı siber saldırılar düzenlediğini ileri sürdü.

"NATO'nun kendisini siber dünyada da havada, karada ve denizde olduğu gibi etkin bir şekilde savunması gerekiyor ki siber silahları kullananlar bunun bir bedeli olacağını bisinler." diyen Fallon, özellikle Rusya’nın Batı ülkelerinde kritik altyapılar ve demokrasiyi hedef aldığını savundu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Batı'nın "stratejik rakibi" olmayı tercih ettiğini ifade eden Fallon, Moskova’nın amacının NATO’yu zayıflatmak olduğu görüşünü dile getirdi.

Rusya’nın "yanlış bilgiyi silahlaştırarak" yeni bir çağı başlattığını belirten Fallon, bu yeni çağı "doğruluk-sonrası" diye nitelendirdi.

"Rusya açıkça NATO’yu ve Batı'yı sınıyor." ifadesini kullanan Fallon, "Etki alanını genişletmeye, ülkeleri istikrarsızlaştırmaya ve ittifakı zayıflatmaya çalışıyor. Pek çok müttefikimizin ulusal güvenliğine ve kurallara dayalı uluslararası sisteme zarar veriyor." diye konuştu.

Fallon, NATO’yu güçlü tutmanın Avrupa’nın çıkarına olacağını ve Rusya’yı izlediği yoldan caydıracağını kaydetti.

ABD Başkanı Donald Trump NATO üyesi ülkelere savunma harcamalarını milli gelirlerinin yüzde 2’si düzeyine çıkarma sözlerini yerine getirmeleri çağrısı yapmıştı. Fallon, geçtiğimiz günlerde Trump’ın çağrısına destek vermişti.

İngiltere Başbakanı Theresa May’in de bugün Malta’da düzenlenen Avrupa Birliği (AB) liderleri gayriresmi zirvesinde NATO üyesi AB ülkelerine savunma harcamalarını artırmaları çağrısı yapması bekleniyor.

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