ANKARA (AA) - Türkiye'nin ev sahipliğinde, Müttefik Denizaltı Komutanlığı (COMSUBNATO) sevk ve idaresinde "Dynamic Monarch-17" tatbikatı gerçekleştirilecek.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, tatbikat, 8-22 Eylül 2017'de Marmaris'in Aksaz bölgesinde yapılacak.

Tatbikata, Deniz Kuvvetleri Komutanlığından bir fırkateyn, bir kurtarma gemisi, bir kurtarma destek gemisi, iki denizaltı, iki mayın avlama gemisi, iki karakol gemisi, bir paraşütle arama kurtarma timi (PAK), bir denizaltı tahliye ve kurtarma yardım timi, bir deniz karakol uçağı, bir helikopter, Kara Kuvvetleri Komutanlığından bir ambulans helikopter, Hava Kuvvetleri Komutanlığından bir C-130 uçağı, Sahil Güvenlik Komutanlığından ise iki sahil güvenlik botu katılacak.

Tatbikatta ayrıca İspanya Deniz Kuvvetlerinden bir denizaltı, Fransa, İngiltere ve Norveç tarafından ortak kullanılacak bir kurtarma gemisi, NATO Denizaltıdan Personel Kurtarma Sistemi ve bir tıbbi destek timi, İtalya Deniz Kuvvetlerinden bir kurtarma gemisi ve bir kurtarma aracı, ABD Deniz Kuvvetlerinden bir kurtarma çanı, Kanada Deniz Kuvvetlerinden bir dalış timi, bir tıbbi destek timi ve Polonya Deniz Kuvvetlerinden bir dalış timi de yer alacak.

Tatbikat, "Satha çıkma kabiliyetini yitiren denizaltı gemisi personelinin, NATO üyesi ülkelerin kurtarma unsurlarının entegre edilerek çok uluslu bir kurtarma harekatı ile kurtarılması, kurtarma unsurlarının, konuşlu bulundukları ülkelerden hava ve deniz yolu ile kaza bölgesine en seri şekilde aktarımının denenmesi, NATO üyesi olmayan ülkeler ile denizaltıdan personel kurtarma konularında müteakip dönemlerde yapılabilecek ortak kurtarma harekatları için yöntemler geliştirmesi ve denizaltı tahliye ve kurtarma harekatında ortaya çıkabilecek kitlesel yaralanma senaryolarına uygun tedavilerin yapılması ve tıbbi tahliyenin gerçekleştirilmesi"ni amaçlıyor.