Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Hakkari cityscape Veeam Çubuk Van EDAŞ
Temkinli olmalıız
Temkinli olmalıız
Şifrenizi değiştirin önerisi
Şifrenizi değiştirin önerisi
Cilvegözü Kapısı açıldı
Cilvegözü Kapısı açıldı
Yine dönüş çilesi yaşandı
Yine dönüş çilesi yaşandı
Rus turistler Aspendos'a koştu
Rus turistler Aspendos'a koştu

"Dynamic Monarch-17" tatbikatı

- Müttefik Denizaltı Komutanlığı sevk ve idaresinde 8-22 Eylül tarihleri arasında Marmaris'te "Dynamic Monarch-17" tatbikatı düzenlenecek

ANKARA (AA) - Türkiye'nin ev sahipliğinde, Müttefik Denizaltı Komutanlığı (COMSUBNATO) sevk ve idaresinde "Dynamic Monarch-17" tatbikatı gerçekleştirilecek.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, tatbikat, 8-22 Eylül 2017'de Marmaris'in Aksaz bölgesinde yapılacak.

Tatbikata, Deniz Kuvvetleri Komutanlığından bir fırkateyn, bir kurtarma gemisi, bir kurtarma destek gemisi, iki denizaltı, iki mayın avlama gemisi, iki karakol gemisi, bir paraşütle arama kurtarma timi (PAK), bir denizaltı tahliye ve kurtarma yardım timi, bir deniz karakol uçağı, bir helikopter, Kara Kuvvetleri Komutanlığından bir ambulans helikopter, Hava Kuvvetleri Komutanlığından bir C-130 uçağı, Sahil Güvenlik Komutanlığından ise iki sahil güvenlik botu katılacak.

Tatbikatta ayrıca İspanya Deniz Kuvvetlerinden bir denizaltı, Fransa, İngiltere ve Norveç tarafından ortak kullanılacak bir kurtarma gemisi, NATO Denizaltıdan Personel Kurtarma Sistemi ve bir tıbbi destek timi, İtalya Deniz Kuvvetlerinden bir kurtarma gemisi ve bir kurtarma aracı, ABD Deniz Kuvvetlerinden bir kurtarma çanı, Kanada Deniz Kuvvetlerinden bir dalış timi, bir tıbbi destek timi ve Polonya Deniz Kuvvetlerinden bir dalış timi de yer alacak.

Tatbikat, "Satha çıkma kabiliyetini yitiren denizaltı gemisi personelinin, NATO üyesi ülkelerin kurtarma unsurlarının entegre edilerek çok uluslu bir kurtarma harekatı ile kurtarılması, kurtarma unsurlarının, konuşlu bulundukları ülkelerden hava ve deniz yolu ile kaza bölgesine en seri şekilde aktarımının denenmesi, NATO üyesi olmayan ülkeler ile denizaltıdan personel kurtarma konularında müteakip dönemlerde yapılabilecek ortak kurtarma harekatları için yöntemler geliştirmesi ve denizaltı tahliye ve kurtarma harekatında ortaya çıkabilecek kitlesel yaralanma senaryolarına uygun tedavilerin yapılması ve tıbbi tahliyenin gerçekleştirilmesi"ni amaçlıyor.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
DYNAMIC MONARCH-17 TatbikatıTatbikat
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5