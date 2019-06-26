e-devlet de engelsiz olacak

ANKARA (AA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, kullanıcı sayısı 43 milyona yaklaşan e-devlette engelleri kaldırma çalışmaları yaptıklarını belirterek, "Bu çalışmamız neticesinde engelli vatandaşlarımız kamu hizmetlerini elektronik ortamda alabilecek." dedi.

Turhan, bir otelde düzenlenen Türkiye'de Yolcu Taşımacılığı Hizmetlerinin Erişilebilirliği Projesi Harekete Geçme Çalıştayı'nda, projeyle ilgili çalışmaları yakından takip ettiğini söyledi.

Ulaşım ve iletişim hizmetlerinin sorumluluğunun bakanlığında olması nedeniyle projeyi kendilerinin yürüttüğünü vurgulayan Turhan, 2003 yılından beri engellilik alanında devrimsel adımların atıldığı bir dönemden geçildiğini ifade etti.

Turhan, bakanlıkta 2012 yılında engelli hizmetlerinin koordinasyonu için Engelli Hizmetleri Dairesinin kurulduğunu ancak çok daha öncesinden başlayarak ulaşım ve iletişim hizmetleri alanında erişilebilirlikle ilgili çok sayıda faaliyet yürüttüklerini bildirdi.

Bakanlığın hizmet alanlarında erişilebilirlikle ilgili çok sayıda çalışma bulunduğuna işaret eden Turhan, şöyle konuştu:

"Külfet değil, elzem olduğunu düşündüğümüz düzenlemelerimizle ve çeşitli alanlardaki avantajlı tarifelerimizle uzun yıllardır bu konular üzerinde çalışıyoruz. Gar ve istasyon binalarının engellilere uygun hale getirilmesi için platform, rampa, özel gişeler ve engelli yardım noktaları yaptık. Marmaray ve yüksek hızlı trenlerde (YHT) engellilere uygun tasarımları hayata geçirdik. Akıllı telefon veya kameralı bilgisayarı olan işitme engelli vatandaşlarımızın, bir link üzerinden TCDD'den hizmet alabilmelerini sağladık. Engellilik oranı yüzde 40 ve üzeri olan yolcunun sadece kendisi, engellilik oranı yüzde 50 ve üzerinde olan ağır engelli yolcunun da kendisi ve refakatçisiyle ücretsiz olarak seyahat edebilmesine imkan tanıdık. Bu sayede geçen yıl YHT ve ana hat bölgesel trenlerde 1 milyon 100 bin engelli vatandaşımız yolculuk etti."

- Görme engelliler için klavye

Turhan, PTT'nin de PTT Matiklerin klavyelerine görme engelliler için tuş takımı koyduğunu anımsatarak, "Yine görme engelli vatandaşlarımız için bazı PTT Matiklerin para yatırma, para çekme ve makbuz alma ünitelerinin üzerine Braille alfabesiyle ünite adı yazdık. Bazı PTT Matikleri ortopedik engelli kardeşlerimizin kullanımına uygun hale getirdik. Bununla birlikte yeni alınan ATM'lere görme engellilere uygun ilave klavye takılması çalışmalarına da başlamış bulunuyoruz." diye konuştu.

Kullanıcı sayısı 43 milyona yaklaşan e-devlette engelleri kaldırma çalışmaları yaptıklarına dikkati çeken Turhan, bu çalışma neticesinde engelli vatandaşların kamu hizmetlerini elektronik ortamda alabileceğini söyledi.

Turhan, Engelsiz Çağrı Merkezi Projesi ile dezavantajlı vatandaşları işaret dili bilen e-Devlet Çağrı Merkezi çalışanlarıyla görüntülü olarak görüşme imkanına kavuşturduklarını belirterek, Engelliler Haftası vesilesiyle anma pulu basarak bu konuda toplumsal duyarlılık oluşturmanın gayretinde olduklarını dile getirdi.

Engellilik alanındaki farkındalığın artmasının önemini vurgulayan Turhan, şunları kaydetti:

"Temas ve iletişim, insanları haberdar etmek, farkındalığın en önemli itici gücü. Nitelikli gündemlerle, sunulan hizmetleri duyurarak ve olumlu deneyimleri de paylaşarak engelli, yaşlı ve hareket kısıtlılığı bulunan herkesi daha çok gündelik hayata katılmak için cesaretlendirmek sizlerin katkısıyla mümkün olacak. Projenin iki yıllık fiili süresinin sonuna yaklaşırken bu çalışmanın uzun vadedeki yararlarını sizlerin sayesinde daha çok insanımıza duyuracağız."

Törende, yüzmede dünya şampiyonu olan Sümeyye Boyacı da iki kolu olmadan başladığı bu sporda elde ettiği başarıları anlattı.

Bakan Turhan da Boyacı'nın dünya çapında elde ettiği başarısıyla yaygınlaşması istenen farkındalık meşalelerinden birini yine kendi çabasıyla yaktığını ifade etti.

- Diğer konuşmalar

AB Türkiye Delegasyonu Ekonomik ve Sosyal Kalkınma Bölüm Başkanı Angel Gutierrez Hidalgo da Türkiye'nin bu tarz projelere artan bir ivmeyle destek verdiğini belirterek, projenin hayata geçirilmesinin kolay olmadığını, özellikle ulaşımda erişebilirlik konusunda toplumda ve tüm kurumlarda farkındalık seviyesinin hala düşük olduğunu söyledi. Hidalgo, AB olarak Türkiye'yi bu tarz projelerde desteklemeye devam edeceklerini ifade ederek, ulaşımda erişebilirliğin en temel insan haklarından biri olduğunu vurguladı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürü Orhan Koç, bakanlık olarak 2 yıl boyunca projeye destek verdiklerini ve çalıştayı kurum olarak çok önemsediklerini dile getirerek, engellinin bağımsız şekilde evinden sosyal ve kültürel aktivitelerin yapıldığı merkezlere erişmesi gerektiğini kaydetti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanı Erol Yanar, projeyle erişilebilirlik alanında farkındalığı artırmayı ve bu konudaki yol haritasını oluşturmayı hedeflediklerine işaret ederek, farkındalığın herkes tarafından özümsenmesi için sahadaki personele eğitim vermek amacıyla 160 kişilik eğitici aday kadrosu oluşturduklarını bildirdi.

Türkiye Sakatlar Federasyonu Başkanı Yusuf Çelebi de ulaşım konusunda hava yolları ve demir yollarında çok rahat hareket ettiklerini ancak kara yollarında istenen noktaya varmak için henüz vakit olduğunu söyledi.

- Treni uğurladı

Bakan Turhan, konuşmaların ardından, projeye katkıda bulunan isimlere plaket takdim etti. Bu kapsamda, yüzme şampiyonu Sümeyye Boyacı, engel tanımayan müzisyenler olarak anılan Aşk Olsun Müzik Grubu üyeleri ile engelli balet Mehmet Sefa Öztürk'e plaket verildi. Aşk Olsun Müzik Grubu'ndan Bünyamin Çevik, Türkiye turnesine çıkmak için, balet Öztürk de dans etmeye uygun tekerlekli sandalye edinmek için Bakan Turhan'dan destek talep etti.

Turhan, törenin ardından YHT ile yaşlı ve engellilerden oluşan bir grubu Konya'ya uğurladı.