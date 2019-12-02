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E-Fatura Zirvesi'ne bekleniyorsunuz

Yeni Arayışlar Girişimi Platformu Derneği’nin (YAPDER) katkıları ile 05-06-07 Aralık 2019 tarihleri arasında Perpa Ticaret Merkezi A Blok Konferans Salonu’nda ‘e-Fatura Zirvesi’ düzenlenecek.

E-Fatura Zirvesi'ne bekleniyorsunuz
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Bilindiği üzere, yeni yayınlan e-Fatura Tebliği ile, e-Fatura, e-Arşiv Fatura, e-Makbuz, e-Poliçe, e-Gider Makbuzu, e-Bilet ve e-Defter mevzularında gelişmeler olacağı belirtilmişti. İlgili mevzuat gereğince cirosu 5 milyon TL üzerinde olan ve bazı özel şartı sağlayan firmaların e-Fatura ve türevleri sistemine geçmeleri zorunlu olacağı bildirilmişti.

Bu anlamda firmaların ve serbest meslek mensuplarının e-Fatura, e-Arşiv ve türevleri konusunda kapsamlı ve detaylı bilgi edinmelerine imkân tanımak, e-Fatura ve e-Makbuz Entegratörü arayışlarına yardımcı olmak amacıyla, Gelir İdaresi Başkanlığı’ndan (GİB) ruhsatlı entegratörlerin katılımı ile Mali Müşavirler ve Muhasebeciler ile B2B görüşmelerin yapılacağı E-Fatura Zirvesi’ düzenlenecektir.

Zirvede İSMMMO Yönetim Kurulu Üyesi Halim Bursalı’nın yanı sıra birçok önemli isim konuşmacı olarak katılım sağlayacak.

Üç gün boyunca sürecek olan zirve 10.00 – 18.00 saatleri arasında gerçekleşecek.

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