E-Fatura Zirvesi'ne bekleniyorsunuz

Bilindiği üzere, yeni yayınlan e-Fatura Tebliği ile, e-Fatura, e-Arşiv Fatura, e-Makbuz, e-Poliçe, e-Gider Makbuzu, e-Bilet ve e-Defter mevzularında gelişmeler olacağı belirtilmişti. İlgili mevzuat gereğince cirosu 5 milyon TL üzerinde olan ve bazı özel şartı sağlayan firmaların e-Fatura ve türevleri sistemine geçmeleri zorunlu olacağı bildirilmişti.

Bu anlamda firmaların ve serbest meslek mensuplarının e-Fatura, e-Arşiv ve türevleri konusunda kapsamlı ve detaylı bilgi edinmelerine imkân tanımak, e-Fatura ve e-Makbuz Entegratörü arayışlarına yardımcı olmak amacıyla, Gelir İdaresi Başkanlığı’ndan (GİB) ruhsatlı entegratörlerin katılımı ile Mali Müşavirler ve Muhasebeciler ile B2B görüşmelerin yapılacağı E-Fatura Zirvesi’ düzenlenecektir.

Zirvede İSMMMO Yönetim Kurulu Üyesi Halim Bursalı’nın yanı sıra birçok önemli isim konuşmacı olarak katılım sağlayacak.

Üç gün boyunca sürecek olan zirve 10.00 – 18.00 saatleri arasında gerçekleşecek.