E-imzayla maliyetler azalıyor doğa korunuyor BTK tarafından yayımlanan son verilere göre, elektronik ve mobil imza sayısı 3 milyon 244 bin 880 adete ulaştı. e-imza hem giderleri azaltıyor hem de doğayı koruyor.

Elektronik imza, 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu sayesinde bireylerin ve kurumların ıslak imza ile gerçekleştirdikleri bütün işlemlerin dijital olarak yapılabilmesini sağlıyor.

Giderler yarı yarıya azaldı



E-GÜVEN Genel Müdürü Can Orhun, “E-imza, kamudan özel sektöre, bankacılıktan e-ticarete, kurum içi sözleşmelerden ihale süreçlerine her türlü işlemin tasarruflu, güvenli ve hızlı yapılmasını sağlıyor. E-imza ve mobil imza çözümlerimizle kâğıt ve kargo maliyetlerinde yüzde 50’ye varan tasarruf elde edilmesini sağlıyoruz. 2005 yılında ürettiğimiz ilk e-imzanın üzerinden 13 yıl geçti. Yeni regülasyonlarla ve teknolojilerle bireyler ve kurumlar için e-imzanın kullanım alanları hızla yaygınlaşmaya devam ediyor” dedi.



82 bin kişinin oksijen ihtiyacı karşılandı



Şirket ve bireylerin E-GÜVEN’in çevreye duyarlı e-imzalı ürün ve çözümleri kullanmalarıyla son 10 yılda 41 bin ağaç kurtarıldı, 82 bin insanın oksijen ihtiyacını karşılandı. E-GÜVEN için Ipsos tarafından gerçekleştirilen “Elektronik İmza Kullanım Alışkanlıkları” araştırmasının sonuçlarına göre, e-imza kullanıcıları en çok %50 ile e-Devlet uygulamalarını kullanıyor. Bu oranı % 49 ile kamu projeleri takip ediyor. Bankacılık işlemleri ise %23 ile bu alanda üçüncü sırada.



BTK verilerine göre e-imza sayısı her çeyrekte artıyor



BTK verilerine göre, 2011 yılı sonu itibariyle üretilen elektronik imza sertifika sayısı 323 bin 242 olarak gerçekleşti. Bu rakam 2017 yılının dördüncü çeyreğinde yayımlanan rapora göre, 2 milyon 752 bin 738’e ulaştı. Üretilen elektronik imza sayısı yüzde 752 oranında arttı. 2011 yılı sonu itibariyle 198 bin 783 adet mobil imza sertifikası üretildi. Mobil imza sertifika sayısı 2017 yılının son çeyreğinde 492 bin 142 seviyesine yükseldi. Mobil imza sayısında yüzde 148 oranında artış kaydedildi.