KIRIKKALE (AA) - Ticaret Bakanlığı Esnaf ve Sanatkarlar Genel Müdürü Necmettin Erkan, "Değişen dünya şartlarında esnaf ve sanatkar olarak e-ticarete karşı gelme şansımız yok. Bu durum başladı ve büyüyerek gidiyor." dedi.

Erkan, Kırıkkale Ticaret ve Sanayi Odası Toplantı Salonunda düzenlenen "e-Ticaret Eğitim Toplantısı"nda, güçlü esnafın güçlü ekonominin teminatı olduğunu söyledi.

Bu şiarla göreve geldikleri günden beri çalıştıklarını belirten Erkan, şöyle konuştu:

"Biz, elektronik ticarete başladığımızda dünyanın değişen şartlarında esnaf ve sanatkarlarımıza nasıl daha iyi bir hizmet sunabiliriz diye düşündük. Anayasamızın 125. maddesinde 'devlet esnafı destekler' diyor. Bu projeye başladığımızda PTT Genel Müdürlüğü ile protokol yaptık. Bu protokol sayesinde esnaf ve sanatkarlarımıza pozitif ayrımcılık yaparak elektronik ticaret eğitimi verdik. Artık e-ticaret günümüzün vazgeçilmezi haline gelmiştir. Bizim esnaf ve sanatkarımız zor şartlarda kendi imkanını oluşturarak ayaklarının üzerinde her zaman durmuştur. Dış güçlerinin oyununa gelmemiştir. 15 Temmuzu yaşadık. 15 Temmuz'da esnaflarımız dimdik ayaktaydı."

Elektronik ticarette 7 gün 24 saat dükkanın açık olduğunu vurgulayan Erkan, "Değişen dünya şartlarında esnaf ve sanatkar olarak e-ticarete karşı gelme şansımız yok. Bu durum başladı ve büyüyerek gidiyor. Esnaf ve sanatkarımızı nasıl bu hamle içerisinde oturtur, biraz daha fazla çalışarak nasıl güçlü oluruz ve dış güçlere karşı nasıl daha dik durabiliriz, onun için çabalıyoruz. Ekonominiz güçlüyse her zaman güçlüsünüz. Bu gücünüz yoksa ister istemez bir yere bağımlı oluyorsunuz. Bunun için daha çok çalışmamız lazım." diye konuştu.

Kırıkkale Ticaret İl Müdürü Seyfettin Çetiner de esnaf ve sanatkarların daha kolay yoldan ürün satışı yapabilmesi için e-ticareti iyi bilmeleri gerektiğine dikkati çekti.

Değişen ve gelişen dünyaya esnaf ve sanatkarların ayak uydurması gerektiğini anlatan Çetiner, bu gibi eğitimlerle esnafa yardımcı olduklarını kaydetti.

Konuşmaların ardından uzmanlar e-ticaret hakkında katılımcılara bilgi verdi.