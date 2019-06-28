E-Ticarette "Yerli ve Milli" hamle

Türkiye’de E-Ticaret perakende pazarının 30 Milyar Dolara ulaştığını ve yabancı sermayenin hakim olduğunu dile getiren Özaylar A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Özmısır, “32 yıllık tecrübemizle hırdavat sektöründe hizmet veriyoruz. Dijital çağda Türkiye’nin en güçlü KOBİ’lerinden biri olarak elimizi taşın altına koyduk ve sektördeki pazaryeri açığını yerli ve milli bir hamle ile Türkiye lehine çevirmek için harekete geçtik. Güçlü bir yazılım ve bilişim altyapısı ile dünyaca rakiplerimiz ile boy ölçüşecek düzeydeyiz. Amacımız, sadece kendi firmamızı değil, sistemimizde yer alan diğer online mağazalar ile birlikte Türkiye’nin dört bir yanındaki satıcıyı uluslararası boyuta taşımaktır. neeksik.com hem yerli üreticiyi hem de yerli tüketiciyi koruyacak, kaliteli ve fiyatı en uygun ürüne en kısa zamanda ulaştıracak bir altyapı ile Türkiye perakende pazarı liderliği için harekete geçti” diye konuştu.



ONLİNE MAĞAZA SAHİPLERİNİ KORUYACAK MODEL GELİŞTİRİLDİ



Hırdavat, nalbur, yapı, tesisat, elektrik ve bahçe alanlarında ürünleri alıcıyla buluşturan neeksik.com, tüketiciye fiyat karşılaştırmasından, aynı gün kargo gibi çok sayıda avantaj sağlayarak alışveriş imkanı sunacak. Türkiye’nin her noktasında, tüketiciyle satıcıyı buluşturan neeksik.com, diğer pazaryerlerine oranla "kazan kazan" mottosuyla online mağaza sahiplerini de koruyan bir model geliştirdi. Tüketici portalı, geliştirdiği bu modelle pazarına damga vurmayı hedefliyor.



ANKARA’DA AYNI GÜN TESLİMAT İÇİN PİLOT ÇALIŞMALAR BAŞLADI



Özaylar A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Özmısır, Ankara’da pilot çalışmaya başlayarak “neeksik.com”u hırdavat, nalbur, yapı, tesisat, elektrik ve bahçe alanlarına yönelik acil ihtiyaçlara, hızlı çözüm üretecek şekilde kurguladıklarını kaydetti. Özmısır, şu mesajları verdi:



"Lokasyon bazlı hızlı teslimatlarla tüketicinin acil ihtiyaçlarını karşılayabileceğiz. Örneğin, evde boya yapıyor ya da yaptırıyorsunuz boyanız yetmedi ya da bahçenize bakım yaparken ihtiyacınız olan her şey için neeksik.com’a girerek, aynı gün saatler içerisinde eksik malzemeyi temin edebileceksiniz. Aynı zamanda tüketici, bütçesine en uygun alışverişi mağazalar arası fiyat karşılaştırma ile yapabilecek. Herkes bütçesine göre en uygun olan ürünü, en güvenli şekilde alacak. Müşteri memnuniyeti sadece sözde kalmayacak.



KÜÇÜK ESNAF VE SANATKARLAR DESTEKLENECEK



Sisteme dahil olmak isteyen tüm sektör işletmelerinden mağaza başvurusu almaya başladık. Online mağaza üzerinden alınacak komisyonları da alışılagelmişin dışında çok düşük tuttuk. neeksik.com üzerinden mağaza oluşturmak, süresiz bir şekilde ücretsiz ve tek tıkla sistemde yüklü ürünler arasından seçiminizi yaparak satışa başlayabileceksiniz. neeksik.com’da satıcıdan kazanmadıkça ücret talep etmeyerek, özellikle küçük esnaf sanatkarlara destek olacağız.”

