"Eagle"ın yeni versiyonunu kullanan FETÖ'cüler adliyede

İZMİR (AA) - İzmir'de yeniden yapılanmaya çalışan Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda gözaltına alınan 48 şüpheliden 41'i adliyeye sevk edildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ/PDY'nin eylem ve faaliyetlerinin deşifresine yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, örgütün Ege Bölgesi'nde yeniden yapılanmaya gittiği ve halen aktif olduğunun tespiti üzerine, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele, İstihbarat Şube müdürlükleri ile MİT Bölge Başkanlığının katkılarıyla uzun süren planlı ve istihbari çalışmalar sonucu düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 48 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlılardan aralarında sözde "Ege Bölge İmamı" Süleyman K. (49) ve eşi N.K. ile örgütün "Al-i Heyet" olarak adlandırdığı yapıda FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ile birlikte yer alan Barbaros Kocakurt'un yeğeni M.T.K, sözde Gaziemir sorumlusu S.D. ile Uşak ve Samsun eski il imamlarının da olduğu 41 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarıldı.

Daha önceden adliyeye sevk edilen 5 zanlının adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı, gizli haberleşme programı ByLock yazışmaları ve cep telefonu ile dijital içerik incelemeleri devam eden iki şüphelinin ise emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

FETÖ elebaşının talimatlarını uyguluyorlar

Operasyonda, Ege Bölgesi'nde yeniden yapılanmaya gittikleri tespit edilen örgüt üyelerinin Eagle'ın yeni versiyonu gizli bir haberleşme programı kullanmaya başladıkları da ortaya çıktı.

Deşifre olmamak için üçerli gruplar halinde hareket eden örgüt üyelerinin bu gizli haberleşme programı aracılığıyla belirlenen buluşma noktalarına geldikleri ve FETÖ elebaşı Gülen'in Eagle üzerinden gelen talimatları doğrultusunda hareket ettikleri iddia edildi.

"Dikkati çekmemek" için lüks içinde yaşıyorlar

Dikkati çekmemek için kalabalık site içlerindeki lüks rezidansları kiraladıkları belirlenen örgüt üyelerinin, kirası 5 bin lirayı bulan bu dairelerde ve villalarda buluştukları, pahalı elbiseler giydikleri, restoranlarda aşırı harcamalar yaptıkları, lüks içinde yaşadıkları tespit edildi.

Örgüt üyelerinin mecbur kalmadıkça örgütte "gaybubet" evi olarak anılan evlerden dışarı çıkmadıkları, ihtiyaçlarının arama ve yakalama kararı bulunmayan diğer örgüt üyelerince karşılandığı görüldü.

Diğer örgüt üyeleri bile onları bilmiyor

Örgütün üst yönetiminin diğer örgüt üyelerinden bile gizlendiği, sözde Ege Bölge İmamı olan Süleyman K'den çok az örgüt üyesinin haberdar olduğu belirtildi.

Operasyon kapsamında elde edilen belgeler ve gizli haberleşme programı içeriklerinde de FETÖ elebaşı Gülen'in örgüt mensuplarına saklanın talimatı verdiği ayrıca gizliliğe önem verilmesi gerektiğine yönelik mesajların paylaşıldığı belirlendi.

Terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen'e koşulsuz bağlı oldukları gözlenen örgüt üyelerinin ülke üzerinde oluşturulmaya çalışılan olumsuz algılara destek verdikleri ortaya çıktı.

Şüphelilerden 12'sinin örgütün "gaybubet" olarak adlandırdığı evlerde sahte kimlikle kaldıkları ve değişik illerdeki soruşturmalar kapsamında arandıkları da kaydedildi.

Operasyon

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ/PDY'nin eylem ve faaliyetlerinin deşifresine yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında 22 Kasım'da İzmir merkez olmak üzere Kayseri, Uşak, İstanbul, Ankara ve Gaziantep illerinin de bulunduğu 10 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda haklarında yakalama kararı çıkarılan 53 şüpheliden aralarında örgütün sözde Ege Bölge İmamı olarak atandığı belirlenen Süleyman K'nin de olduğu 48'i gözaltına alınmıştı.

Operasyonda 7'si örgütün gizli evleri olarak bilinen "gaybubet evleri" olmak üzere 60 adreste arama yapılmış, şüphelilerden çok sayıda örgütsel doküman, dijital malzeme, 54 bin ABD doları ve 115 bin lira ele geçirilirken, şüpheli bir kişinin aylık harcamasının yaklaşık 40 bin lira olduğuna ilişkin ihbarda bulunulduğu kaydedilmişti.