Ebu Seyyaf'ın elinden 10 ay sonra kurtulmayı başardılar

MANİLA (AA) - Filipinler'in güneyinde Ebu Seyyaf militanlarının 10 ay önce rehin aldığı iki Endonezyalı denizcinin, örgütün elinden kurtulmayı başardığı bildirildi.

Tuğgeneral Cirilito Sobejana, Sulu kentinin Indanan kasabasında araç içindeki iki kişinin yolunun askerlerce kesildiğini belirtti.

Söz konusu kişilerin Ebu Seyyaf militanlarının 10 aydır elinde tuttuğu ve örgütün elinden kaçarak kurtulan Endonezyalı denizciler Sarapuddin Koni ve Sawal Meryem olduğunu tespit ettiklerini dile getiren Sobejana, denizcilerin örgütün elinden nasıl kurtulduklarına yönelik henüz net bilgi sahibi olmadıklarını söyledi.

Ebu Seyyaf tarafından geçen yıl 19 Kasım'da Malezya'nın Sabah eyaleti açıklarında kaçırılan Koni ve Meryem, sağlık kontrolleri için hastaneye götürüldü.

Malezya ve Filipinler arasındaki adalarda 1991'den bu yana faaliyet gösteren Ebu Seyyaf terör örgütü, şiddet ve rehin alma eylemleriyle tanınıyor. Örgüt, Mindanao ve Sulu'da bağımsız devlet kurmak amacıyla Filipinler'in güneyinde şiddete başvuruyor.

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, geçen yıl ağustos ayında 18 yaşındaki bir rehinenin öldürülmesinin ardından orduya Ebu Seyyaf'ı "bitirmesi" için emir vermişti.