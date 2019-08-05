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ECB'den zayıf küresel ticaret uyarısı

ECB araştırmasından: "Yatırımdaki yavaşlama, küresel ekonomiye ağırlık veren birtakım olumsuz etkilerle daha da belirginleşti"

ECB'den zayıf küresel ticaret uyarısı
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Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) araştırmasında, yatırımdaki yavaşlamanın, küresel ekonomiye ağırlık veren birtakım olumsuz etkilerle daha da belirginleştiği belirtilerek, "Ticaret görünümündeki aşağı yönlü riskler, yüksek gümrük tarifelerinin uygulanması nedeniyle son aylarda kısmen gerçekleşti ve ticaret ihtilaflarının daha da artması tehdidi sürüyor." denildi.

ECB ekonomistleri Alina Bobasu, Simona Manu ve Lucia Quaglietti tarafından hazırlanan "Küresel Ekonomik Faaliyet ve Ticaretin Ayrılmasının Arkasında Ne Var?" başlıklı araştırma, bankanın internet sitesinde yayımlandı.

Araştırmada, geçen yılın ikinci yarısından bu yana görülen küresel ticaret ve ekonomik faaliyetlerin ayrışmasının, büyük ölçüde küresel yatırımın zayıflamasından kaynaklandığı vurgulandı.

Küresel ekonomik faaliyetlerde son aylarda görülen düşüşte bazı gelişmekte olan piyasalarda tüketimdeki düşüşün etkisi olduğu belirtilen araştırmada, "Yatırımdaki yavaşlama, küresel ekonomiye ağırlık veren birtakım olumsuz etkilerle daha da belirginleşti." denildi.

"Ticaret ihtilaflarının daha da artması tehdidi sürüyor"

Araştırmada, küresel ticarette bazı iyileşme belirtilerine karşın ticaretin gelecek çeyreklerdeki ekonomik faaliyetlerden daha durgun kalmasının beklendiği kaydedilerek, "Ticaret görünümündeki aşağı yönlü riskler, yüksek gümrük tarifelerinin uygulanması nedeniyle son aylarda kısmen gerçekleşti ve ticaret ihtilaflarının daha da artması tehdidi sürüyor." ifadesi kullanıldı.

İmalat ve ticaret döngüleri arasındaki yüksek ilişkiyi hatırlatan ECB'nin araştırmasında, imalattaki herhangi bir yavaşlamanın dış ticaret üzerinde büyük bir etkisi olacağı vurgulandı.

İmalat sektörü ürünlerinin brüt küresel ithalatın yüzde 50'sinden fazlasını ve dünyanın ürettiği katma değerin sadece yüzde 20'sini oluşturduğu aktarılan araştırmada, "Dolayısıyla imalat sektörü çıktısında keskin bir yavaşlama, küresel ticarette GSYH'den daha belirgin bir düşüşe yol açar." denildi.

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