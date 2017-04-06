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ECB Yönetim Kurulu Üyesi Praet:

- "Beklentimiz, politika faiz oranının uzun vadeli bir süre boyunca veya net varlık alımlarımızın ufku boyunca, mevcut veya daha düşük seviyelerde kalması yönünde" - "Büyüme görünümüne yönelik riskler, dengelerin gelişmesine karşın aşağı yönlü seyretmeye devam ediyor"

ECB Yönetim Kurulu Üyesi Praet:

FRANKFURT (AA) - Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Kurulu Üyesi Peter Praet, Avro Bölgesi'nde politika faiz oranının uzun vadeli bir süre boyunca veya net varlık alımlarının ufku boyunca, mevcut veya daha düşük seviyelerde kalmasını beklediklerini bildirdi.

Praet, Frankfurt'taki Finansal Araştırmalar Merkezi'nin düzenlediği "ECB ve Takipçileri" konulu konferansta yaptığı konuşmada, bankanın para politikasının çalıştığını, karşılıklı olarak birbirini güçlendiren para politikası önlemleriyle desteklenen Avro Bölgesi'nin ekonomik canlanmasının istikrarlı bir şekilde arttığını söyledi.

Avro Bölgesi’nde döngüsel toparlanmanın ivme kazandığını ve genişlemenin, sektörler ve ülkeler arasında yayıldığını belirten Praet, "Bu da önlemlerin tüm Avro Bölgesi ekonomisi boyunca iletilmesinin etkililiğini gösteriyor." dedi.

Büyüme görünümüne yönelik risklerin dengelerin gelişmesine karşın aşağı yönlü seyretmeye devam ettiğini kaydeden Praet, "En önemlisi, enflasyon dinamikleri, mevcut parasal duruşa çok önemli derecede şartlı olmaya devam ediyor." ifadesini kullandı.

Praet, politika faizinin uzun süre mevcut ve ya daha düşük seviyelerde kalmasını beklediklerini ifade ederek, "Beklentimiz, politika faiz oranının, uzun vadeli bir süre boyunca veya net varlık alımlarımızın ufku boyunca, mevcut veya daha düşük seviyelerde kalması yönünde." dedi.


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Avrupa Merkez BankasıECBPeter Praet
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