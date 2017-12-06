ECB'den parasal genişlemeden çıkış açıklaması

FRANKFURT (AA) - Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Kurulu Üyesi Yves Mersch, bankanın uyguladığı varlık alım programını çok erken ve çok hızlı bir şekilde geri çekmeleri halinde varlık fiyatlarının düşebileceğini ve faizlerin hızlı bir şekilde artacağını, bunun da ekonomiye olumsuz etki yapacağını söyledi.

Frankfurt’ta "2018 Başında Avro Bölgesi Para Politikası İçin Zorluklar" konulu bir konuşma yapan Mersch, ECB Yönetim Konseyi'nin, ekimde aylık varlık alım oranını azaltmaya karar verdiğini hatırlatarak, büyüme ve enflasyon arasındaki belirgin kopukluğun geçici bir olgu olduğunu ve enflasyon dinamiklerinin artacağından emin olduklarını belirtti.

Bölge ekonomisinin olumlu sinyaller verdiğini ifade eden Mersch, "Avro Bölgesi'nde toparlanma devam ediyor. İstihdam da güçlü bir şekilde yükseldi. Hem maaşlar hem de temel enflasyon kritik noktayı atlatmış gibi görünüyor." dedi.



Yönetim Konseyi'nin ekim ayındaki toplantıda varlık alım miktarını azaltmasına değinen Mersch, "Ekonomideki gelişmeleri izlemeye ve politikamızı fiyat istikrarına yönelik görevimizle tutarlı olacak şekilde ayarlamaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı. Mersch, bunu yaparken ve politika belirlerken risk dengesini de hesaba katmaları gerektiğini söyledi.





- "Varlık alım programından çıkış konusunda çok dikkatli adım atılması gerekir"





Yves Mersch, varlık alım programından çıkış konusunda çok dikkatli adım atılması gerektiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Varlık alım programını çok erken ve çok hızlı bir şekilde geri çekersek varlık fiyatları düşebilir ve faizler hızlı bir şekilde artar. Bu da ekonomiye olumsuz etki yapar. Aynı zamanda varlık alım programımız devam ettikçe buna bağlı risklerin de artabileceği konusunda dikkatli olmalıyız."

Mersch, parasal genişlemeden çıkışın kalıcı olarak ertelenebileceğine dair bir piyasa beklentisinin beslenmesinin "potansiyel uçurum etkilerini" daha da kötüleştirebileceğini, çıkış için güvenilir bir perspektifin, risklerin azaltılmasında kilit önem taşıdığını vurguladı.





