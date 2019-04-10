ECB'den yeni karar beklenmiyor

İSTANBUL (AA) - ABDULSELAM DURDAK/BURHAN SANSARLIOĞLU - Avrupa Merkez Bankasının (ECB), bugün Frankfurt'ta yapacağı toplantıda, para politikasına ilişkin yeni bir karar duyurması beklenmezken, daha önce alınan kararların gerekliliğine vurgu yapması bekleniyor.



ECB Yönetim Konseyi, bugün Frankfurt’taki genel merkezinde toplanacak. Toplantının ardından Türkiye saatiyle 14.45'te bankanın faiz kararları açıklanacak. ECB Başkanı Mario Draghi de alınan kararlara ilişkin basın toplantısı düzenleyecek.



Bankanın daha önce aldığı önemli kararların ardından bu toplantının nispeten sakin geçmesi bekleniyor. ECB'nin "bekle-gör" modunu koruyacağı öngörülen toplantıda, daha önce alınan kararların hala gerekli olduğuna vurgu yapılması, faizlerin geleceği konusunda daha fazla detay verilmesi ve son veriler ışığında bir ekonomik değerlendirme yapılması bekleniyor.

ECB Başkanı Draghi, en alt noktalardan yükselmeye başladığından bu yana enflasyon konusunda temkinli davranıyor. Avro Bölgesinde para politikasını yürütmekten sorumlu olan ECB, bölgede fiyat istikrarını sağlamak için yüzde 2'nin hemen altında ancak yüzde 2'ye yakın seviyede enflasyon hedeflerken, bu doğrultuda varlık alım programı ve düşük faiz politikasını da kapsayan bazı tedbirler uyguladı.





- Faiz artışını erteleme sinyali





Söz konusu tedbirler kapsamında 2015'in mart ayında başlatılan varlık alım programı, Aralık 2018 itibarıyla sona erdi. Düşük faiz politikası ise hala devam ediyor. Ancak Draghi, Frankfurt'ta düzenlenen bir konferansta yaptığı konuşmada, gerektiği takdirde planlanmış faiz artırımını daha ileri bir tarihe ertelemeye hazır olduklarının sinyalini vermişti.



Draghi ayrıca Avro Bölgesi'nin 2018 yılında büyüme hızında yavaşlama yaşandığını ve bu sürecin 2019'da da devam edeceğini ifade etmişti.



Bankanın yakından takip ettiği yıllık enflasyon, 2018'in ilk aylarında ECB'nin hedeflediği seviyenin altında kalırken, haziranda yüzde 2'ye ulaştı. Mart 2019'de ise yıllık enflasyon, tekrar yüzde 2'nin altına inerek 1,4 olarak kayıtlara geçti.







- "İleride daha fazla ve radikal önlemler alınabilir"







Capital Economics Kıdemli Avrupa Ekonomisti Jack Allen, konuya ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, ECB'nin mart ayında yaptığı değişiklikler sonrasında bu ayki toplantısında bir değişiklik yapmayacağını ve bankanın da bundan hoşnut olacağını belirtti.



ECB Başkanı Mario Draghi'nin ekonomik görünüm konusunda aşağı yönlü değerlendirmelerde bulunacağını ve başka seçeneği olmadığını ifade eden Allen, bunun da haziran ayında yapılacak düşük makroekonomik projeksiyonlar için zemin hazırlayacağını aktardı.



Allen, Draghi'nin yeni Uzun Vadeli Refinansman İşlemlerinde (TLTRO) cömertçe koşullar önerme konusunda ip uçları verebileceğini dile getirdi.



Ancak bu yeni TLTRO'ların büyümeyi eski seyrine getireceği ve enflasyonu hedefe götüreceği konusunda şüphe duyduğunu dile getiren Allen, ileride daha fazla parasal genişlemenin de dahil olduğu daha radikal önlemler alınabileceğinin altını çizdi.





- "Ekonomik veriler sorulabilir "





TD Securities ekonomistlerince hazırlanan bilgi notunda da ECB'nin toplantıda önemli bir karar açıklamasının beklenmediği kaydedildi.

Bilgi notunda Draghi'nin toplantının soru-cevap kısmında son ekonomik verilere, TLTRO'ya ilişkin detaylara ve mevduat faizlerine yönelik sorularla karşılaşabileceğini aktarılırken, ECB açıklamalarının avronun güçlenmesine katkı sağlamasının öngörülmediği bildirildi.