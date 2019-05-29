BERLİN (AA) - Avrupa Merkez Bankası (ECB), küresel ekonomik büyüme beklentilerine yönelik belirsizliklerin finansal piyasalarda yüksek dalgalanmalara yol açtığını belirterek, “Beklenenden daha zayıf bir büyüme ve ticari ihtilafların olası artışı, varlık fiyatlarındaki düşüşü tetikleyebilir.” uyarısında bulundu.

ECB, Avro Bölgesi’ne ilişkin "Finansal İstikrar Değerlendirme" raporunu yayımladı.

Rapora ilişkin yapılan açıklamada, son zamanlarda önemli ölçüde büyüyen küresel kaldıraçlı kredi sektörünün (Kaldıraçlı krediler, halihazırda önemli miktarda borcu ve kötü bir kredi geçmişine sahip şirketlere veya kişilere verilen kredi türü) şirketlerin zayıf kazançlarına “duyarlı” olduğu belirtilerek, bu sektörün finansal istikrar için risk oluşturabileceğine işaret edildi.

ECB raporunda, Avro Bölgesinde bankaların düşük karlılıkla mücadele etmeye devam edeceğine vurgu yapılarak, “Avro bölgesi bankalarının büyük bir kısmı, yatırımcıların talep ettiği yüzde 8 ile yüzde 10 arasında getirileri yerine getiremeyecek.” ifadesine yer verildi.

Yatırım fonu sektöründe yüksek risk alan fonlara değinilen raporda, finansal varlıkların ani bir şekilde yeniden fiyatlandırılmasının yatırımcıların paralarını fonlardan çekmesine yol açabileceği belirtildi. Raporda, bunun da varlıklarda zorunlu satışlarının yapılmasına yol açacağı ve daha az likit piyasalarda stresi artıracağı uyarısında bulunuldu.

ECB raporunda, büyümeye yönelik aşağı yönlü risklerin gerçekleşmesi durumunda gayrimenkul fiyatlarında düzeltme olabileceği konusunda da uyarıda bulunuldu.

Kamu ve şirket borçlarına da değinilen raporda, “Büyümeye yönelik devam eden kalıcı aşağı yönlü riskler, borçlu şirketlerin ve hükümetlerin bilançolarının güçlendirilmesi ihtiyacını pekiştiriyor.” ifadelerine yer verildi.

Raporda görüşlerine yer verilen ECB Başkan Yardımcısı Luis de Guintos, “Büyüme görünümüne yönelik aşağı yönlü risklerin gerçekleşmesi durumunda, finansal istikrar için riskler oluşabilir. Büyüme görünümü, finansal istikrar için tüm ana risklerin merkezinde bulunuyor.” değerlendirmesinde bulundu.