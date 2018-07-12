ECB’nin haziran ayı toplantı tutanakları

FRANKFURT (AA) - Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) haziran ayı para politikası toplantı tutanaklarında, küresel ekonomideki ticaret geriliminin daha muhtemel hale gelmesi ve son verilerin beklenenden daha zayıf olmasına karşın, ekonomik görünüme yönelik risklerin hala geniş ölçüde değişmediği bildirildi.



ECB, Yönetim Konseyi’nin 13-14 Haziran 2018’de Riga’da gerçekleştirdiği para politikası toplantı tutanaklarını yayımladı.

Yönetim Konseyi üyelerinin değerlendirmelerinin yer aldığı tutanaklarda, genel olarak küresel ekonomideki ticaret geriliminin “daha muhtemel” hale gelmesi ve son verilerin beklenenden daha zayıf olmasına karşın, ekonomik görünüme yönelik risklerin hala geniş ölçüde değişmediğine işaret edildi.



Tutanaklarda, “Gelen veriler daha önce beklenenden biraz daha zayıf olsa da orta vadeli büyüme görünümünün sağlam ve geniş tabanlı kalması için temel koşullar değişmedi.” denildi.



Aynı zamanda, Avro Bölgesi büyüme görünümünü çevreleyen risklerin genel olarak dengeli bir şekilde kalmasına rağmen, gelen bilgilerin kısa vadeli büyüme görünümüne yönelik aşağı yönlü riskler oluşturduğuna işaret ettiği aktarılırken, bu risklerin daha da belirgin hale gelen korumacılık tehdidini de kapsayan küresel faktörlerle ilgili olduğu kaydedildi.





-“Faiz oranları, ihtiyaç duyulduğu sürece mevcut seviyelerde kalacak”





Fiyat ve ücret baskılarının zaman içinde daha da güçleneceğine ve enflasyonun sürdürülebilirliğine destek vereceğine olan güvenin arttığı belirtilen tutanaklarda, bununla birlikte son dönemde manşet enflasyondaki artışın temel olarak enerji fiyatlarından kaynaklandığı ve Yönetim Konseyi'nin belirlediği enflasyon hedefine yönelik daha da yakınsamanın manşet enflasyonda beklenen toparlanmaya bağlı olduğu ifade edildi.



Tutanaklarda ayrıca belirsizliklerin yaşandığı bir ortamda parasal genişlemenin sona erdirilmesi konusunda ihtiyatlı olunması gerektiğine vurgu yapılırken faiz oranlarının enflasyonun hedefe doğru ilerlemesi için ihtiyaç duyulduğu sürece mevcut seviyelerde kalacağı bildirildi.

