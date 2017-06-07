ECB'nin toplantısından yeni karar beklenmiyor

FRANKFURT (AA) - ABDULSELAM DURDAK/BURHAN SANSARLIOĞLU - Avrupa Merkez Bankasının (ECB), olumlu ekonomik göstergelere karşın yarın yapacağı toplantıda, faiz artırımı veya aylık 60 milyar avro olan varlık alım programında bir değişiklik yapması beklenmiyor.



ECB Yönetim Konseyi, Estonya’nın başkenti Tallinn’de yarın toplanacak. Toplantının ardından bankanın faiz kararları açıklanırken, ECB Başkanı Mario Draghi de alınan kararlara ilişkin basın toplantısı düzenleyecek.



Avro Bölgesinde para politikasını yürütmekten sorumlu olan ECB, bölgede fiyat istikrarını sağlamak için yüzde 2’nin hemen altında ancak yüzde 2’ye yakın seviyede enflasyon hedefliyor. ECB, bu doğrultuda varlık alım programı ve düşük faiz politikasını da kapsayan bazı tedbirler uyguluyor.



ECB Başkanı Draghi, önceki toplantılarda, faizlerin uzun süre için mevcut ya da daha düşük seviyelerde kalması yönündeki beklentilerinin devam ettiğini belirtmişti.



Son dönemdeki olumlu ekonomik göstergeler, piyasalarda ECB'nin tedbirlerini yavaş yavaş geri çekeceği yönündeki beklentileri artırsa da bu durumun bankanın, varlık alım miktarını daha da azaltacağı ve faizleri yükseltmeyi düşünebileceği anlamına gelmediği belirtiliyor.



ECB Yönetim Konseyinin, toplantıda, Avro Bölgesi ekonomisine ilişkin sözlü yönlendirmesini "birazcık" değiştirmekten başka önemli bir politika kararı almayacağı ifade ediliyor.



Draghi’nin, basın toplantısını, yeni bir karar açıklamak için değil, Avro Bölgesini çevreleyen risklerin dengelendiğini açıklamak için kullanacağı tahmin ediliyor.





- "ECB faiz indirimine gitmeyecek"





Berenberg Başekonomisti Holger Schmieding, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ECB'nin bu haftaki toplantısında "varlık alımlarının 2018'de kademeli olarak bitirileceğine" dair bir ifade kullanmayacağı öngörüsünde bulundu.



Bankanın faiz indirimine gitmeyeceğini belirten Schmieding, bankanın, toplantıda, "risklerin daha dengeli hale geldiği" değerlendirmesi yapacağını söyledi.



Schmieding, toplantıda, enflasyon risklerinin düşük olduğu ve yükseliş trendi yakalayacağına yönelik görüşlerin de paylaşılabileceğini kaydetti.





- "ECB pozisyonunu değiştirmek için acele etmeyecek"







ING Grup Almanya ve Avusturya Kıdemli Ekonomisti Carsten Brzeski ise ECB'nin şu anki pozisyonunu değiştirmek için acele etmeyebileceğini söyledi.



Brzeski, Avro Bölgesinde görünümün daha dengeli hale geldiğini, iyileşmenin Avrupa ülkeleri ve sektörlerinde arttığını, politik riskin de azalmasıyla yatırımın ilerleyeceğine dair beklentilerin gelişme kaydedebileceğini vurguladı.



Avrupa'da ekonominin güçlenmeye devam ettiğini ancak enflasyondaki son düşüşle birlikte ECB'nin hala enflasyon hedefinden uzak olduğunu belirten Brzeski, güçlü avro ve düşük petrol fiyatlarının etkisiyle bankanın enflasyon öngörüsünde aşağı yönlü bir revizyon yapabileceğini kaydetti.

Brzeski, "Parasal genişlemeden çıkmak, parasal genişlemeye başlamaktan daha karışık. ECB, krize yol açabilecek herhangi bir parasal genişlemede azalmaya gitme mesajı vermekten çekinir gibi görünüyor." diye konuştu.

ECB Başkanı Draghi, Aralık 2016 toplantısında, varlık alım programının Mart 2017'ye kadar aylık 80 milyar avro olarak devam edeceğini, Nisan 2017'den itibaren ise aylık 60 milyar avro seviyesinde Aralık 2017'ye kadar, gerekmesi durumunda bu tarihten sonra da süreceğini söylemişti.



