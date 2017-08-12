Ecdadın hatırası üniversite kapısı

BİLECİK (AA) - HARUN KAYMAZ - Sultan 2. Abdülhamid döneminde Bilecik'in eski hükümet konağının girişine inşa edilen ancak Yunan işgali sırasında yıkılan görkemli tarihi kapının replikası, Şeyh Edebali Üniversitesinin girişini süslüyor.

Barok ve rokoko mimarisi tarzında 2014 yılında yeniden inşa edilen üniversite kapısı, ilgi görüyor.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Halim Demiryürek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kapının replika (kopya) olmasına rağmen büyük önem taşıdığını söyledi.

Demiryürek, 19. yüzyılda Osmanlı devletinin gücünü sembolize eden hükümet konakları yapıldığını hatırlatarak, şöyle konuştu:

"Bilecik'te de bir hükümet konağı yapılmıştır. Bununla birlikte 1888 yılında Sultan 2. Abdülhamid devrinde bu binanın köhne olması nedeniyle Bilecikli nüfuz sahipleri harekete geçmişler ve 24 odalı yeni bir hükümet konağı ihdas etmişlerdir. Bu hükümet konağına baktığımız zaman odalarının, sofa duvarlarının, tavanlarının ehli nakkaşlar marifetiyle yeni nakışlarla, altın yaldızlı levhalarla süslendiklerini görmekteyiz. Yine bununla birlikte merdivenlerinin mermer taş olduğunu biliyoruz. Etrafı ıhlamur ve çam ağaçlarıyla süslenmiş. Yine aralarında lambalar bulunan ay yıldızlı parmaklıklarla etrafı çevrilmiştir."

- "Barok ve rokoko mimari tarzı ile inşa edilmiş"

O dönem hükümet konağının girişinde bulunan tarihi kapının replikasının, üniversite kapısı olarak yapılmasının sanatsal bir değer ifade ettiğini anlatan Demiryürek, şöyle devam etti:

"Üniversite girişindeki kapı barok ve rokoko mimari tarzı ile inşa edilmiş. Buradaki kapı bir imitasyon. Yani modern tarz diyebileceğimiz bir yapı. Kapının üzerindeki küre, Fransız devriminin ve aydınlanmanın bir sembolü olarak nitelendirilebilir. Bunun yanı sıra kapıda bir de Osmanlı arması görülüyor. Onun da son derece önemli bir yeri var bu kapının inşasında çünkü bizzat Sultan 2. Abdülhamid'in emriyle kapıyı süslemiştir. Osmanlı kayıtlarında da görüleceği gibi, bu arma bizatihi padişahın hediyesidir. Aynı zamanda kapıda, iki taraflı açılan bir demir kapı görülüyor, o da demir işlemesi ve aksamıyla bir sanat değeri olarak karşımızda arzı endam etmektedir."

Kapının replikasının üniversitenin girişinde bulunmasının önemine değinen Demiryürek, "Nihayetinde bu kapı tarihi değerlerimizin yitirilmemesi ya da yitirilen değerlerimizin yeniden ihya edilmesi anlamında son derece ehemmiyet arz etmektedir." ifadesini kullandı.

Demiryürek, beyaz ve yeşil mermer kullanılan kapıda yuvarlak 6 sütun bulunduğunu sözlerine ekledi.