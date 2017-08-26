AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar ve Kütahya Tavşanlı İHH Acil Arama Kurtarma ekipleri, Zafer Haftası dolayısıyla Kocatepe'den Dumlupınar'a 4 günlük bir yürüyüş başlattı.

"Ecdadın izinden Kocatepe'den Dumlupınar'a" sloganıyla yola çıkan Afyonkarahisar ve Kütahya Tavşanlı İHH Acil Arama Kurtarma ekipleri, 30 Ağustos'ta Zafer Tepe'ye ulaşacak.

Afyonkarahisar İnsani Yardım Vakfı (İHH) Şube Başkanı Ahmet Ertürk, AA muhabirine, 95 yıl önce başlatılan Büyük Taarruz'un ruhunu İHH ekipleri olarak tekrar yaşayacaklarını söyledi. Ertürk, "4 günlük bir yürüyüş süresince 30 Ağustos Zafer Bayramında Dumlupınar'a varacağız. Ve bu anlamlı yürüyüşle de bizler, ecdadımızın yaşadığı anları yad etmiş olacağız." dedi.

Ecdadın izinden yürüyüşüne yaklaşık 40 İHH üyesinin katıldığını bildiren Ertürk, her 15 kilometrede gece konaklamalı kamp yapacaklarını ifade etti.

Ertürk, şunları kaydetti:

"İHH, dünyadaki Müslümanlarımızın elem ve kederleri için her zaman meydanlarda olmuştur. Bu konudaki hassasiyetini sürekli ortaya koymuştur. İşte bunlardan bir tanesi de Zafer Yürüyüşümüzdür. Bugün buradan yürüyecek olan İHH Afyonkarahisar ve Kütahya Tavşanlı Acil Arama Kurtarma ekiplerimize yol açıklığı diliyoruz. Daha sonraki yıllarda da bu konuda daha kapsamlı çalışmalara imza atacağız."





