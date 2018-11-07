Ece Vahapoğlu, Hepsiburada'nın

İSTANBUL (AA) - Hepsiburada’nın kadınların e-ticaret ekosistemine dahil edilerek hem istihdama hem de ekonomiye değer katmak felsefesiyle hayata geçirdiği "Girişimci Kadınlara Teknoloji Gücü" programı büyümeye devam ediyor.



Hepsiburada'dan yapılan açıklamaya göre, Hepsiburada "Girişimci Kadınlara Teknoloji Gücü" programıyla, teknoloji ve pazarlama gücünü, toplumsal gelişimin teminatı olan kadınlar için seferber ediyor.

Programa katılan girişimci kadınlar, e-ticarette işini kurarken ya da büyütürken, Türkiye’nin lider e-ticaret platformu Hepsiburada’nın gücünden ve sağladığı özel teşviklerden yararlanıyor. Program kapsamında Anadolu’nun en ücra noktasında dahi olsalar ticaret hayatına giriş yapmak isteyen kadınlar, ürünlerini Hepsiburada üzerinden Türkiye’nin 81 iline ulaştırabiliyorlar.



Spor ve sağlık konusunda yaptığı çalışmalarla önemli bir hayran kitlesine sahip, sertifikalı wellness ve yoga eğitmeni Ece Vahapoğlu, sağlık ve spor odaklı markası "fit21" ile Hepsiburada’nın girişimci kadınları arasına katıldı. Vahapoğlu, program sayesinde bir yandan ürünlerini Hepsiburada müşterilerine ulaştırırken, diğer yandan da kadınlara e-ticaret ile işlerini nasıl daha fazla büyütecekleri konusunda ilham veriyor.



Vahapoğlu, "Girişimci Kadınlara Teknoloji Gücü" programıyla ilgili, "Fit 21 markamın ürünleri için Hepsiburada’da ücretsiz mağaza açtım ve ürünlerimi Türkiye’nin en büyük satış ve pazarlama platformunda sergilemeye başladım. Anadolu’nun neresinde olurlarsa olsunlar tüm kadınlara sesleniyorum; bu programa katılarak kendi ayaklarınız üzerinde durun, çalışıp üretmenin ve değer yaratmanın zevkini keşfedin. Hem aile hem ülkemiz ekonomisine kadınlar olarak katkıda bulunmaya devam edelim." ifadelerini kullandı.





- "fit21" ürünleri Hepsiburada’da





Ece Vahapoğlu’nun sağlık ve spor odaklı markası fit21, nefes alan, esneyen kaliteli kumaşları, vücudu iyi saran güzel kalıpları, kullanışlı ve moda trendlerini barındıran ürünleri girişimci kadın programıyla birlikte tüm Hepsiburada müşterilerine ulaşılabilir fiyatlarla sunuyor.

Sade, sportif ve şık dokunuşlar barındıran, Ece Vahapoğlu tescilli siyah-beyaz çizgilerin kontrast netliği ve renk çeşitleriyle kaliteli yerli üretim fit21, spor yaparken konfor ve şıklığı da ön planda tutuyor. Çevre dostu file ambalajı ve etiketiyle plastik kullanmayan fit21, ürünlerde estetik görünümü göz ardı etmeden, harekete geçirici canlı renklere yer veriyor.





- Hepsiburada’dan girişimci olmak isteyen kadınlara özel fırsatlar







Hepsiburada, ekonomi ve istihdama kadın katılımını artırmak için hayata geçirdiği "Girişimci Kadınlara Teknoloji Gücü" programıyla kadın girişimcilere; ücretsiz mağaza açma hakkı, indirimli komisyon oranları, kampanya ve pazarlama desteği, indirimli kargo desteği, ödeme sistemlerinde yıllık ücret ve komisyon indirimi, ücretsiz sınıf eğitimleri, mentorluk ve dijital pazarlama destekleri sunuyor.

Girişimci kadınları ön plana çıkararak satış ve bilinirliklerine katkı sağlamak için Hepsiburada platformunda özel bir sayfa bulunuyor. Bu sayfada tasarımdan el emeğine, doğal ürünlerden kurumsal hediyelere kadar birçok kategoride girişimci kadın ürünü Hepsiburada müşterilerine sergileniyor. Girişimci kadınların ürünlerini ön plana çıkarmak için "Kadın Girişimci" logosu ile ürünlerini ayrıştıran Hepsiburada, müşterilerini kadın ürünlerini almaya teşvik ediyor.



Mayıs 2017’den bu yana Türkiye genelinde yaklaşık 3 bin 200 kadın girişimcinin dahil olduğu programa son olarak fit21 markasıyla Ece Vahapoğlu’nun katılması pek çok kadın girişimciye ilham vererek toplumda kadın girişimcilerin artması için bilinç oluşmasına katkı sağlıyor.