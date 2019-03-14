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Ece Yaşar ve İlayda Akdoğan Red Bull Retro Oyun Gecesi’ndeydi

- "Red Bull Retro Oyun Gecesi"ne Müzik ve gösteri dünyasından İlayda Akdoğan, Ece Yaşar ve Ali Güçlü Şimşek gibi sosyal medya fenomenleri katıldı

Ece Yaşar ve İlayda Akdoğan Red Bull Retro Oyun Gecesi’ndeydi
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İSTANBUL (AA) - Red Bull’un enerjisi ile retro oyunların eğlencesinin buluştuğu, "Red Bull Retro Oyun Gecesi"ne Müzik ve gösteri dünyasından İlayda Akdoğan, Ece Yaşar ve Ali Güçlü Şimşek gibi ünlü isimler katıldı.

Red Bull açıklamasına göre markanın enerjisi ile retro oyunların eğlencesinin buluştuğu, "Red Bull Retro Oyun Gecesi" yoğun istek üzerine WUNDER iş birliği ile yeniden retro oyunseverlerle buluştu.

PAC-MAN için özel bir kutu tasarlayan Red Bull’un düzenlediği ikinci Retro Oyun Gecesi’nde davetliler; günümüze kadar uzanan en eğlenceli arcade makineleri, atari oyunları ve dönem müzikleri ile önemli bir gece yaşadı.

Mustang filmiyle Oscar’a giden genç oyuncu İlayda Akdoğan, Çukur Dizisi ile tanınan Ece Yaşar ve başarılı müzisyen Ali Güçlü Şimşek’in de arasında olduğu katılımcılar 80’ler ve 90’ların öne çıkan müzikleriyle eğlendi, retro oyunları yeniden deneyimledi.

Dijital dünyanın da sevilen isimlerinden Youtuber Berkcan Guven, Post 42 kanalının üyeleri; Boğaç Soydemir, Berk Sevgi, Buğra Oflaz, Sonat Işık ve sosyal medya fenomeni Cansın Sağlam geceye katılım gösterdi.

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Red BullRetro Oyun Gecesi
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