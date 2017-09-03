Ecem'in damarlarında artık temiz kan dolaşıyor

İSTANBUL (AA) - HATİCE ŞENSES - Kalbindeki 3 santimetrelik delik nedeniyle vücudundaki temiz ve kirli kanın birbirine karıştığı 16 yaşındaki Ecem Ertunç, Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesinde robotik cerrahiyle yapılan başarılı ameliyatla sağlığına kavuştu.

Göğüs ağrısı şikayetiyle hastaneye başvuran Ertunç'un kalbinde 3 santimetre büyüklüğünde delik tespit edildi.

Bunun üzerine Ertunç'un, robotik cerrahiyle göğüs kafesi kesilmeden ameliyat edilmesine karar verildi.

Gerçekleştirilen başarılı ameliyatla sağlığına kavuşan Ertunç, aynı zamanda Türkiye'de robotik cerrahi yöntemiyle kalp deliği kapatılan en küçük yaştaki hasta oldu.

- "Ecem robotik cerrahiyle kalp deliği kapatılan ün küçük hasta"

Ameliyatı gerçekleştiren hastanenin Kalp ve Damar Cerrahisi Klinik Şefi Doç. Dr. Burak Onan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu vakaların ya çocukluk dönemlerinde ya da 30'lu yaşlarda tespit edilebildiğini söyledi.

Onan, Ertunç'un bu anlamda şanslı bir hasta olduğunu dile getirerek, sorunun ileri bir yaşta fark edilmesinin hastanın hem akciğerini hem de gelişimini olumsuz etkileyeceğini aktardı.

Kalbe binen yükün artmasına bağlı ritm bozukluklarının ilerleyen dönemlerde kalp yetmezliğine neden olabileceğine işaret eden Onan, şöyle devam etti:

"Ecem robotik cerrahi yöntemiyle kalp deliği kapatılan en küçük yaştaki hasta. Çocuk hastalarda gövde kısmı kısa olması sebebiyle robotla cerrahi işlem uygulaması zordur. Türkiye'de sayılı hastanede yer alan Da Vinci robotu, bu anlamda hastanemizi de sağlık liginde üst sıralara taşıyor. Çünkü dünyanın en ileri teknolojileri arasında yer alan bu robot en zorlu kalp ameliyatlarını bile yapılabilir hale getiriyor. Hastamız bize göğüs ağrısı şikayetiyle başvurdu. Yaşı sebebiyle hastamızı ilk önce çocuk kardiyoloji hekimleri gördü. Yapılan ekokardiyografinin ardından kalpte 3 santimetrelik delik tespit edildi. Bu tür vakalarda genellikle hastanın kasığından girilerek kalbindeki deliği şemsiye yöntemiyle kapatırız. Ancak Ecem'in kalbindeki delik bu yöntemle kapatılmaya uygun değildi. Hastamızın robotik cerrahiye uygun olmasıyla göğüs kafesi kesilmeden, ciltte 7-8 milimetrelik delikler açarak girip kalbindeki deliği kapattık."

- "Bu yöntemle iyileşme kısa sürede sağlanıyor"

Doç. Dr. Burak Onan, halk arasında "kansız ameliyat" olarak da bilinen yöntemin, açık ameliyata nazaran daha kısa sürede iyileşme sağladığını ifade ederek, bu yöntemle gerçekleştirilen cerrahi işlemlerin hasta, hasta yakını, hekim ve sağlık ekonomisi açısından önemli avantajlar sunduğunu söyledi.

Üç boyutlu görüntü sisteminin olduğu ve görüntünün 20 kata kadar büyütülebildiği yöntemle, kanamanın da daha az olduğunu aktaran Onan, şu bilgileri verdi:

"Ayrıca daha az kesi yapıldığı için hasta, çok kısa sürede ayağa kalkıyor, erken taburcu oluyor ve sosyal yaşama dönebiliyor. Ayrıca bu sayede enfeksiyon riski de azalıyor. Robotik cerrahide bir kamerayla vücut içine girilerek sağlanan görüş altında birkaç küçük delikten ameliyat yapmak mümkün hale geldi. Bu robotla cerrah, operasyon bölgesine yerleştirilen robot kollarını, sadece parmaklarıyla hareket ettirerek tüm operasyonu gerçekleştirebiliyor."

Başarılı ameliyatın ardından sağlığına kavuşan Ecem Ertunç da "Aslında bu yaşıma kadar hiçbir şeyim yoktu. Birden göğüs ağrım başladı. Kardeşimin de kalbinde delik olması sebebiyle ailem beni hemen kalp doktoruna getirdi. Ameliyat olman gerekiyor dediklerinde korktum ancak ameliyattan sonra kendimi daha rahat hissediyorum. Emeği geçen tüm doktorlara teşekkür ederim." diye konuştu.