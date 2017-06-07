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ECHO'dan mülteciler için 1,4 milyar avroluk bütçe

- ECHO Türkiye Ofisi Başkanı Lewis: - "Türkiye'nin Suriyelilere kapılarını ve kalplerini açtığını görüyorum. Bu ilham verici ve çok örnek bir davranış" - "Bizim en belli programımız Kızılay Kart programı. Bununla beraber 1,4 milyar avroluk bir insani yardım bütçemiz var. Bizim için önemli olan bu bütçenin mültecilerin ihtiyaçlarını değerlendirmek üzere kullanılması. Dolayısıyla onların ihtiyaçlarını karşılamak için bütün önlemleri alıyoruz"

ECHO'dan mülteciler için 1,4 milyar avroluk bütçe

ESKİŞEHİR (AA) - SİNAN BALCIKOCA - Avrupa Sivil Koruma ve İnsani Yardım Operasyonları Genel Müdürlüğü (ECHO) Türkiye Ofisi Başkanı Jane Lewis, "Türkiye'nin Suriyelilere kapılarını ve kalplerini açtığını görüyorum. Bu ilham verici ve çok örnek bir davranış." dedi.

Bir programa katılmak üzere kente gelen Lewis, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Eskişehir'in çok sayıda Suriyeliye ev sahipliği yaptığını söyledi.

Lewis, Türkiye'de 3 milyondan fazla Suriyelinin bulunduğunu belirterek, sığınmacıların yüzde 10'unun kamplarda diğerlerinin ise kentlerde yaşadığını aktardı.

- Sığınmacılara yönelik projeler

Türkiye'de sığınmacılara yönelik çeşitli projeler yürüttüklerini anlatan Lewis, şöyle devam etti:

"Türkiye'nin Suriyelilere kapılarını ve kalplerini açtığını görüyorum. Bu ilham verici ve çok örnek bir davranış. Bizim sığınmacıları desteklemek için farklı projelerimiz var. Fakat bunların en büyüğü 'Sosyal Uyum Yardım Programı' dediğimiz Türkiye'de 'Kızılay Kart' olarak bilinen proje. Nakit transferiyle Türkiye'deki bütün aileleri eşit şekilde desteklemeye çalışıyoruz. Bu yardımı her yerde kullanabiliyorlar. Bu gerçekten çok büyük çaplı bir proje. Türk Kızılayı, hükümet aktörleri ve BM Dünya Gıda Programı olmadan bunu başaramazdık. Bu açıdan ortaklıklar çok değerli."

- "Onların ihtiyaçlarını karşılamak için bütün önlemleri alıyoruz"

Lewis, Türkiye'deki çalışmalarda Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından da destek gördüklerini dile getirerek, "Bizim en belli programımız Kızılay Kart programı. Bunla beraber 1,4 milyar avroluk bir insani yardım bütçemiz var. Bizim için önemli olan bu bütçenin mültecilerin ihtiyaçlarını değerlendirmek üzere kullanılması. Dolayısıyla onların ihtiyaçlarını karşılamak için bütün önlemleri alıyoruz." ifadelerini kullandı.


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Anahtar Kelimeler:
EskişehirJane Lewis
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