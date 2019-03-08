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Ecrin Sergisi Yeditepe Üniversitesinde açıldı

- Heykel sanatçısı Özge Günaydın’ın gergedan figürlerinden oluşan Ecrin Sergisi, Yeditepe Üniversitesinde açıldı

Ecrin Sergisi Yeditepe Üniversitesinde açıldı
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İSTANBUL (AA) - Heykel sanatçısı Özge Günaydın’ın doğadaki yok oluşa bir başkaldırı niteliği taşıyan gergedan figürlerinden oluşan Ecrin Sergisi, Yeditepe Üniversitesi’nde açıldı.

Yeditepe Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre, Günaydın’ın, doğa sevgisine dair farkındalığı yükseltmek amacıyla, gergedan figürünü farklı materyallerden yorumlayarak oluşturduğu Ecrin Sergisi, üniversitenin 26 Ağustos Yerleşimi Rektörlük Binası’nda açıldı.

Serginin açılışına, sanatçı Özge Günaydın, Yeditepe Üniversitesi Kurucu ve Onursal Başkanı Bedrettin Dalan, Yeditepe Üniversitesi Grafik Tasarımı Bölümü öğretim üyesi Prof. Ergin İnan, Nil Eğitim ve Yardımlaşma Derneği (NEYAD) Başkanı Nilgün Diptaş, Başkan Yardımcısı Emel Ersoy, Yönetim Kurulu üyeleri, Ayşe Betül Kayahan, Hüsne Urlu, Ebru Kain, Elif Feza Çetiner ve Cahide Ahmetoğlu ile Galeri Kambur sahipleri Zerrin Gönültaş ve İlkay Altunoğlu, üniversite öğrencileri ve davetliler katıldı.

Sunuculuğunu İnci Ertuğrul’un yaptığı açılışta konuşan Yeditepe Üniversitesi Kurucu ve Onursal Başkanı Bedrettin Dalan, üniversitenin sosyal faaliyetleri severek kabul ettiğini belirterek, Ecrin Sergisi’nin, Yeditepe Üniversitesi mezunu Özge Günaydın’ın sergisi olduğu için gururla açılışını yaptığını kaydetti.

Sanatçı Özge Günaydın da, sergiden elde edilen gelirin, sanat çalışmaları, çocuk ve hayvan haklarını korumak amacıyla kurulacak olan "Ecrin Yaşam Merkezi" için kaynak olarak kullanılmak üzere NEYAD’a bağışlanacağını belirtti. Ecrin Sergisi, Yeditepe Üniversitesinde 31 Mart’a kadar ziyaret edilebilecek.

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Anahtar Kelimeler:
Özge Günaydın
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