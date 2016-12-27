Eczacıbaşı'nın yeni CEO'su Atalay Gümrah oldu

İSTANBUL (AA) - Eczacıbaşı Topluluğunun yeni üst yöneticisi (CEO) Atalay Gümrah oldu.

Eczacıbaşı Topluluğundan yapılan açıklamaya göre, topluluğun üst yönetiminde bayrak değişimi yaşandı. Buna göre 2003 yılından bu yana CEO'luk görevini sürdüren Erdal Karamercan, bayrağı Atalay Gümrah'a devretti.

Halen Yapı Ürünleri Grubu Başkanı olarak görev yapan Atalay Gümrah, 1 Şubat 2017 tarihinden itibaren CEO'luk görevini üstlenecek. Erdal Karamercan ise yeni dönemde Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulunda, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Holding Başkanlık Kurulu Üyesi olarak topluluk yönetimine katkıda bulunmaya devam edecek.

Giresun'da 1967 yılında doğan Gümrah, 1986'da Galatasaray Lisesi, 1991'de Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünden mezun olmasının ardından, yine aynı üniversitede 1994'te Endüstri Mühendisliği yüksek lisans eğitimini tamamladı.



Kariyerine 1992 yılında Eczacıbaşı Topluluğunda başlayan ve Ekom Dış Ticaret bünyesinde Bölge Sorumlusu olan Gümrah, 1994-1997 arasında VitrA UK'de Ticaret Müdürü olarak çalıştı.

Gümrah, Eczacıbaşı Yapı Ürünleri Grubunun satış ve pazarlama kuruluşunu kurmak ve ülkedeki faaliyetlerini geliştirmek üzere, 1997'de Rusya'daki EBM Jsc'nin şirket müdürü olarak görevlendirilirken, 1999-2005 yılları arasında sırasıyla İntema'nın Proje ve Toplu İşler Müdürü, Satış Operasyonları Müdürü ve Genel Müdür Yardımcısı; 2006-2011 arasında ise İntema Genel Müdürü olarak görev yaptı.

Ocak 2011'de Eczacıbaşı Yapı Ürünleri Grubunun Banyodan Sorumlu Başkan Yardımcısı ve Eczacıbaşı Yapı Gereçleri Genel Müdürü olarak atanan Gümrah, 2013 yılının ekim ayında, mevcut görevlerinin yanı sıra Grup Başkanlığı görevini de üstlendi.

Eczacıbaşı Yapı Ürünleri Grubunun çeşitli şirketlerinde yönetim kurulu üyesi olarak da görev yapan Gümrah, aynı zamanda Toprak İşverenler Sendikası Yönetim Kurulu Başkanlığını da sürdürüyor. İngilizce, Fransızca ve İtalyanca bilen Gümrah, evli ve iki çocuk babası.