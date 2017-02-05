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Eczaneden hırsızlık güvenlik kamerasında

- Görüntülerde, şüphelinin eczanenin kapı camını kırmaya çalışması, bu sırada yanına gelen bir kadının onu engelleme girişimi, camı kırıp içeriye giren şüphelinin bazı ilaçları alması ve eczaneden çıkması yer alıyor

Eczaneden hırsızlık güvenlik kamerasında

KONYA (AA) - Konya'da bir kişinin, camını kırarak girdiği eczaneden ilaç çalma anı güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Merkez Selçuklu ilçesindeki Yücel Kaya'ya ait eczaneye gelen kişi, camı kırıp içeriye girdi ve reçetesiz satışı yasak olan bazı ilaçları çaldı.

Eczane alarmının çalması üzerine vatandaşlar durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, iş yerinde inceleme yaptı.

İş yerinin güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, şüpheli Arif B'yi gözaltına alındı.

İş yeri sahibi Yücel Kaya, gazetecilere yaptığı açıklamada, eczanenin alarmının çaldığı ihbarı üzerine geldiğinde polislerle karşılaştığını söyledi.

İçeriden reçetesiz satışı yasak olan ilaçlardan 4 kutu çalındığını fark ettiklerini ifade eden Kaya, görüntüleri izlediklerinde içeriye giren kişinin, kendisinin de tanıdığı madde bağımlısı Arif B. olduğunu gördüklerini bildirdi.

Kaya, toplam zararlarının bin 700 lira olduğunu belirtti.

- Olay anı güvenlik kamerasında

Hırsızlık anı güvenlik kameralarınca kaydedildi. Görüntülerde, şüphelinin eczanenin kapı camını kırmaya çalışması, bu sırada yanına gelen bir kadının onu engelleme girişimi, camı kırıp içeriye giren şüphelinin bazı ilaçları alması ve eczaneden çıkması yer alıyor.

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