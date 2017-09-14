Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar cityscape Veeam Cinsel istismar Yaşar Cantemur Emre Batur
Herşey kesintisiz iletişim için
Herşey kesintisiz iletişim için
Ön siparişe sunuldu
Ön siparişe sunuldu
İstavrit bolluğu fiyata yansıdı
İstavrit bolluğu fiyata yansıdı
Mersin'den Antep fıstığı atağı
Mersin'den Antep fıstığı atağı
Milli Piyade Tüfeği artıyor
Milli Piyade Tüfeği artıyor

Edebiyat öğretmeni trafik kazasında öldü

- İzmir'de yolun karşısına geçmeye çalışan Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni, servis midibüsünün çarpması sonucu hayatını kaybetti

Edebiyat öğretmeni trafik kazasında öldü

İZMİR (AA) - Karşıyaka ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni Sultan Esra Soylu, servis midibüsünün çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Anadolu Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Soylu'ya, Çiğli'den Konak yönüne giden Ramazan K'nin kullandığı 35 S 71005 plakalı servis midibüsü çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Soylu'nun hayatını kaybettiği belirlendi.

Soylu'nun cenazesi savcılık incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

İki çocuk sahibi olduğu öğrenilen Sultan Esra Soylu'nun Büyük Çiğli Anadolu Lisesinde görev yaptığı, 15 yıllık Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni olduğu belirtildi.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Edebiyat öğretmeniSultan Esra SoyluTrafik Kazası
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5