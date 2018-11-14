Edenred ile kurumsal gönderiler de indirimli

İSTANBUL (AA) - Çalışanların alım gücünü artıran, işverenlere maliyet avantajı sunan ve üye işletmelerine ek satış hacmi yaratan çözümleri ile bilinen Edenred, müşterilerine Aras Kurye ve UPS Kargo firmalarından indirim fırsatı sunuyor.

Edenred'den yapılan açıklamaya göre, yemek kartı Ticket Restaurant ve diğer kurumsal gider yönetimi ürünleri ile müşteri memnuniyetini sağlayan Edenred, yeni kampanyasıyla da dikkati çekecek.

Sadakat platformu Red Club Business ailesine yeni katılan markalar Aras Kurye ve UPS Kargo, Edenred müşterilerine gönderilerini yüzde 60’a varan indirimlerle yapma fırsatı sunuyor.

Edenred müşterileri, UPS ile gönderilerini tüm yurt içi lokasyonlarda yüzde 60'a varan fiyat avantajı ile yapıyor. Düşük hacimli veya yüksek hacimli gönderileri ayırmaksızın tüm gönderiler için sunduğu bu kampanya ile Edenred, gönderi maliyetlerini azaltarak etkin bütçe yönetimine destek oluyor.

Aras Kurye, Edenred müşterilerine özel fırsatlar sunmaya devam ediyor. Edenred kullanıcılarına tek seferde gerçekleştirilecek 50'den fazla gönderiler için özel fiyatlar sunan Aras Kurye, iş yerlerinin bütçe giderlerini minimum seviyeye indirmelerine yardımcı olmakta.

Edenred Red Club Business, Edenred bünyesinde barındırdığı birçok kampanya ile tüm müşteri veya üye iş yerilerine özel fırsatlar sunuyor. Kullanıcılar kendi kullanıcı adı ve şifresi ile "www.edenred.com.tr" internet sitesi üzerinden diledikleri kampanyaya tıklayarak, kampanyanın altında yer alan başvuru formunu doldurup kampanyaya katılabiliyor.