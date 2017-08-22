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Edirne ekonomisine "gurbetçi" dopingi

- Edirne Tarihi Ali Paşa Çarşısı Dernek Başkanı Sanış: - "Özellikle bu yıla özgü çok güzel bir yoğunluk var. Hem gelişte hem dönüşte yurt dışından gelen vatandaşlar, Edirne'de alışveriş yapmak ya da konaklamak için mola veriyor. Bu da esnafı fazlasıyla memnun ediyor" - "Ölü geçmesini düşündüğümüz yaz sezonunu tahminlerimizin üzerinde verimli geçiriyoruz"

Edirne ekonomisine

EDİRNE (AA) - Yıllık izinlerini tamamlayan yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının Edirne'deki sınır kapıları üzerinden dönüş yolculuğuna geçmesi kent ekonomisini hareketlendirdi.

Edirne Tarihi Ali Paşa Çarşısı Dernek Başkanı Yılmaz Sanış, hareketliliğin esnafa can suyu olduğunu söyledi.

Sanış, gazetecilere yaptığı açıklamada, yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının Avrupa'ya dönüşlerinin Edirne esnafını olumlu yönde etkilediğini belirtti.

Kentin hareketli günler yaşadığını anlatan Sanış, şunları kaydetti:

"Özellikle bu yıla özgü çok güzel bir yoğunluk var. Hem gelişte hem dönüşte yurt dışından gelen vatandaşlar, Edirne'de alışveriş yapmak ya da konaklamak için mola veriyor. Bu da esnafı fazlasıyla memnun ediyor. Bu durumdan güzel dersler çıkartıp yaptığımız doğruları artırarak önümüzdeki yıl için çalışmalıyız. Çünkü Edirne'de memnun ayrılanlar önümüzdeki dönemler için referans olacaktır. Bu konuda tüm esnaf arkadaşlarımızın dikkatli olmasını istiyorum. Ölü geçmesini düşündüğümüz yaz sezonunu tahminlerimizin üzerinde verimli geçiriyoruz."

Kentteki bir otelin müdürü Cengiz Bulut ise yurt dışında yaşayan vatandaşların Türkiye'ye giriş ve çıkışlarının Edirne'deki otelleri doldurduğunu söyledi.

Esnafın hareketlilikten memnun olduğunu belirten Bulut, "Temmuz ayının sonuna doğru başlayan gurbetçi girişleri bütün Edirne'yi hareketlendirdi. Oteller, restoranlar, çarşılar olmak üzere kent genelinde yoğunluk yaşanıyor. Edirne'deki otelciler de bundan olumlu yönde faydalandık. Bugünlerde de tatillerini bitiren gurbetçilerin dönüşleri başladı. Otellerimiz yine dolu. Edirne ekonomisine iyi bir katkı yapıyor. Bazı vatandaşlar birkaç gün kalıyor. Vatandaşlarımıza kentimizi gezdirip, tanıtıyoruz. Turizm her sektörü etkiliyor. Bizler bu durumdan çok memnunuz." diye konuştu.

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