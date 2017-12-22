Edirne'de 118 kaçak ve sığınmacı yakalandı

EDİRNE (AA) - Edirne'de yasa dışı yollardan Yunanistan ve Bulgaristan'a geçmeye çalışan 118 kaçak ve sığınmacı yakalandı.
Alınan bilgiye göre, 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı hudut askerleri ile İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Bosnaköy köyü ile İpsala ve Uzunköprü ilçelerinde denetim yaptı.
Denetimler esnasında, yasa dışı yollardan yurtdışına çıkmaya çalışan Pakistan, Bangladeş Cezayir, Fas ve Suriye uyruklu 118 kaçak ve sığınmacı yakalandı.
Kaçak ve sığınmacılar, işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.