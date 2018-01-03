Edirne'de 129 kaçak ve sığınmacı yakalandı

EDİRNE (AA) - Edirne'de yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan yabancı uyruklu 129 kişi yakalandı.
Alınan bilgiye göre, 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı hudut askerleri ile İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Orhaniye, Bosnaköy ile İpsala ilçesinde denetim yaptı.
Denetimlerde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan Filistin, Pakistan, Afganistan, İran ve Suriye uyruklu 129 kişi yakalandı.
Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.