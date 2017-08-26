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Edirne'de 136 kaçak ve sığınmacı yakalandı

EDİRNE (AA) - Edirne'de yasa dışı yollardan Yunanistan ve Bulgaristan'a geçme hazırlığında olan 136 kaçak ve sığınmacı yakalandı. Alınan bilgiye göre, Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri, İpsala ve Lalapaşa ilçelerinde yaptıkları...

Edirne'de 136 kaçak ve sığınmacı yakalandı

EDİRNE (AA) - Edirne'de yasa dışı yollardan Yunanistan ve Bulgaristan'a geçme hazırlığında olan 136 kaçak ve sığınmacı yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri, İpsala ve Lalapaşa ilçelerinde yaptıkları kontrollerde, Yunanistan ve Bulgaristan'a yasa dışı yollardan çıkma hazırlığında olan Suriye, Pakistan, Hindistan Afganistan, İran ve Bangladeş uyruklu 136 kaçak ve sığınmacı tespit etti.

Kaçak ve sığınmacılar işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

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Anahtar Kelimeler:
Kaçak Ve SığınmacıYasa DışıYunanistan Ve Bulgaristan
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